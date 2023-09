News Miriam Leone beccata con in flagrante con la nuova fiamma | Addio a Paolo Cerullo, FOTO Di Didi Kera - 18

La nota attrice è stata scoperta assieme alla sua nuova fiamma che pare proprio essere più conosciuta ed amata di lei.

Miriam Leone è una delle attrici più apprezzate e seguite del moderno panorama cinematografico italiano. Nel 2008 la Leone è stata incoronata Miss Italia e da quel momento in poi si è dedicata al mondo dello spettacolo e della pubblicità, destreggiandosi tra la carriera di modella e quella di attrice.

Alla fine, però, Miriam ha deciso di dedicarsi completamente al mondo della recitazione. Infatti, si è impegnata molto nello studio delle arti attoriali ed è migliorata drasticamente film dopo film, tanto da farla diventare desiderabile da molti registi italiani, tra cui Riccardo Milano e i Manetti Brothers.

Questi ultimi l’hanno infatti scelta per il ruolo di Eva Kant da interpretare nel sequel di Diabolik, film dedicato alla misteriosa ed affascinante bionda dei fumetti. Oltre alla vita professionale, la Leone ha anche una vita privata molto impegnativa ed attiva. La giovane donna utilizza molto i social e adora condividere con i suoi fan gli attimi delle sue giornate.

Infatti, sui canali social pubblica foto e video sia di momenti lavorativi che di momenti di svago e relax. A volte, però, i canali social diventano anche un mezzo per far girare uno scoop alla velocità della luce e una delle foto postate dall’attrice qualche mese fa ha scatenato il mondo del web.

La foto rivelatrice

Qualche tempo fa, è stato pubblicato sul suo profilo un photoshoot che ritrae l’attrice in modo nuovo e vintage allo stesso tempo. Le foto mostrano Miriam acconciata con un look retrò ma vestita con un abito moderno in sella ad una storica vettura.

Stiamo parlando della Vespa, in produzione dal 1946: questo scooter della Piaggio è uno dei più iconici della storia dei motori su due ruote. La bellezza dirompente e mai fuori moda della Leone insieme ad uno scooter che ha fatto la storia hanno creato un servizio fotografico da togliere il fiato.

Bellezze senza tempo

Miriam Leone ha deciso di scrivere una didascalia curiosa e molto azzeccata per questa foto. Dal momento che il post risale allo scorso febbraio, ancora in clima del Festival della canzone italiana, ovvero Sanremo, l’attrice ha optato per una frase iconica.

Infatti, la Leone ha scritto queste parole come didascalia: “Vespe truccate, Anni 60′, girano in centro sfiorando i 90”. Questa frase si riferisce alla famosa canzone dei Lunapop, vale a dire 50 Special.