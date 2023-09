News Previsioni meteo weekend 9 e 10 settembre: novità in vista da valutare | Cosa si potrà fare Di Nadia Lucchesi - 12

Dalle untile notizie dei centri di calcolo sono emerse importanti novità da tenere in considerazione. Meteo del weekend

Le previsioni meteo per il weekend del 9 e 10 settembre, che si sta avvicinando, portano delle novità importanti che è bene tenere chiaramente in considerazione prima di decidere di fare qualsiasi cosa e dove spostarsi.

Non dormite sonni tranquilli perché questa nuova ondata di tempo altalenante su quasi tutta la Penisola sembra protrarsi ulteriormente, con un picco nel weekend che sta per arrivare, questo settembre per adesso ci ha regalato una leggera tregua dal caldo asfissiante dei giorni precedenti.

Senza però allertarci in modo significativo rispetto agli eventi climatici estremi che hanno caratterizzato la fine di luglio, con forti piogge, tornadi e grandine. Adesso possiamo tirare un sospiro di sollievo a livello di sicurezza, ma dobbiamo fare i conti con i cambiamenti repentini.

Infatti, in questo periodo, a muoversi sono proprio gli scombussolamenti a livello europeo, che caratterizzano proprio il passaggio tra le stagioni, infatti, se fino ad oggi si può dire di aver goduto di un’aria abbastanza ventilata, dai prossimi giorni cambierà la sinfonia.

Prepariamoci all’anticiclone Omega con la sua bolla

Nel weekend arriverà a dominare le temperature su quasi tutta l’Europa una bolla di alta pressione che andrà a bloccare l’atmosfera rendendo l’anticiclone Bacco stazionario, questo tipo particolare di pressione viene chiamata in gergo Omega blocking, si tratta proprio di un’area anticiclonica che viene fermata da due centri di bassa pressione.

La loro posizione è precisamente situata sui lati, ovvero da una parte sull’Oceano Atlantico de dall’altra lato sul Mar Mediterraneo orientale, con questo tipo di evento, che si chiama infatti proprio blocco, si ha uno stazionamento dell’alta pressione su una zona definita per un tempo che può dilartarsi.

Blocco Omega: come sarà il weekend del 9 e 10 settembre

Arriviamo quindi a capire come sarà il nostro weekend, uno degli ultimi di settembre prima di tornare alla routine dell’anno, in questi due giorni avremo quindi un tempo sostanzialmente soleggiato, proprio perché il blocco anticiclonico non permetterà alle perturbazioni di abbattersi sul nostro Paese.

Le temperature, considerando la componente derivante dall’Africa di alta pressione, ci regalerà delle temperature che si possono definire ancora da piena estate senza raggiungere i picchi estremi dei mesi più caldi, infatti in diverse Regioni sarà possibile raggiungere anche i 30-32°C. In particolar modo si riscontreranno queste temperature al Centro-Nord e sulle due Isole Maggiori. Insomma avremo ancora un weekend estivo.