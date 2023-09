News Vite al Limite: ma come si è ridotta Syreeta dopo il programma? Epilogo devastante | FOTO Di Didi Kera - 14

Dopo aver partecipato alla trasmissione televisiva, che cosa fa oggi Syreeta e, soprattutto, in che condizioni fisiche si trova?

Vite al Limite è un docu-reality che racconta le storie di diverse persone affette da una grave forma di obesità. Queste si rivolgono alle mani esperte del Dottor Nowzaradan per riuscire a riacquistare una vita normale e meno rischiosa da un punto di vista fisico e salutare.

Quasi tutti i pazienti del programma vedono nel cibo un modo per confortarsi e trovare la pace e questo è dovuto dal fatto che le loro storie hanno un comune denominatore, vale a dire traumi passati che non sono riusciti a superare.

Molte volte, infatti, oltre che l’aiuto del medico e della sua equipe, i pazienti sono seguiti anche da un terapeuta, proprio per aiutarli a sconfiggere le loro paure e superare i loro traumi infantili. Queste storie toccanti hanno interessato molti telespettatori e spesso si chiedono che fine facciano i protagonisti dello show dopo che la puntata finisce.

Una delle protagoniste del docu-reality che ha deciso di farsi aiutare dal dottore, mettendo a nudo il suo doloroso passato, è Syreeta Covington. La paziente del Dottor Nowzaradan pesava quasi 300kg a soli 30 anni, così ha deciso di dare una svolta alla sua vita.

Syreeta Covington

La giovane donna è aumentata così tanto di peso a causa dei traumi infantili che ha dovuto subire, ovvero sia delle violenze sessuali. Il cibo è diventato così il suo conforto e rifugio, aiutandola a superare il dolore provocato da quelle terribili esperienze.

Syreeta è l’esempio lampante del fatto che il percorso dimagrante non è affatto facile. Infatti, la paziente ha avuto i suoi momenti di successi, ma anche di insuccesso. Dopo che aveva perso più di 10kg, Syreeta è poi aumentata nuovamente di peso, sottolineando la difficoltà di rimanere sulla retta via del percorso dimagrante.

Come sta oggi e cosa fa

Malgrado alcuni insuccessi, la Covington non si è data per vinta e dopo essersi impegnata la massimo è riuscita a perdere 43kg. Questo traguardo ha permesso a Syreeta di sottoporsi all’operazione di chirurgia bariatrica e continuare così il suo percorso dimagrante. Syreeta Covington ha conquistato il cuore di diversi telespettatori di Vite al Limite e in molti si chiedono che fine abbia fatto.

L’ultima volta che si hanno avute sue notizie dal programma, la donna pesava 230kg. L’intervento non è certo che lo abbia fatto, ma le foto dimostrano come Syreeta si stia impegnando, condividendo i suoi risultati con i suoi amici su Facebook, anche se i risultati tardano ad arrivare. Non sempre è un percorso facile e rettilineo.