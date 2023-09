News Benedetta Parodi: spunta la foto rarissima della figlia e il dettaglio scatena il web | Piovono parole Di Didi Kera - 15

La nota conduttrice ha una famiglia meravigliosa, ma la sua secondogenita ha attirato l’attenzione per un particolare.



Benedetta Parodi è un volto molto noto nella televisione italiana grazie ai numerosi programmi a tema culinario da lei condotti. Sorella della famosa giornalista Cristina, Benedetta ha presentato trasmissioni come, ad esempio, Cotto e mangiato e I menù di Benedetta Parodi. Oltre il piccolo schermo, la donna ha avuto successo anche sul web.

Infatti, ai suoi grandi successi televisivi, la Parodi può aggiungerci anche quelli sul web. Benedetta pubblica scatti e video non solo della sua vita professionale, ma anche della sua vita privata. Sui social, i fan possono conoscere un’altra Benedetta, meno formale e più alla mano, che si diverte a passare il tempo con i suoi familiari.

Benedetta è sposata con Fabio Caressa, noto giornalista sportivo, dal 1999. La coppia ha avuto tre figli: Matilde nata nel 2002, Eleonora nel 2004 e Diego nel 2009. I telespettatori italiani hanno imparato a conoscere la secondogenita grazie alla sua partecipazione ai programmi culinaria della Parodi.

Alcuni scatti fatti di recente e postati poi sui social media mostrano come Eleonora sia cresciuta, diventando una giovane donna molto simile a mamma Benedetta. Particolare che anche a molti fan non è sfuggito per niente, soprattutto focalizzandosi sull’altezza della ragazza.

Eleonora e Benedetta

Qualche mese fa, la Parodi è sua figlia Eleonora sono andate a Parigi per una breve vacanza e le foto pubblicate sui social mostrano come la secondogenita sia diventata grande e molto somigliante alla mamma.

Gli scatti pubblicati sulle pagine Instagram di mamma e figlia le raffigurano in gita per la capitale francese, insieme sul ponte o al museo del Louvre. Un dettaglio particolare della figlia ha attirato l’attenzione dei fan della Parodi.

L’altezza è di famiglia

Quello che salta subito all’occhio dei fan, oltre la somiglianza palese tra mamma e figlia, è il fatto che Eleonora, a soli 19 anni, è praticamente alta come sua madre. Ma questo sembra essere un dettaglio normale e comune all’interno della famiglia Parodi-Caressa.

Infatti, tutti i membri della famiglia sono molto alti e, a dimostrazione di questa affermazione, possiamo vedere una fotografia postata dalla stessa Benedetta Parodi che ritrae l’intera famiglia in piedi accanto ad un tavolo. Si nota come i figli della Parodi e di Caressa siano praticamente alti come i loro genitori. Perfino Diego, soli 14 anni, è poco più basso di sua madre.