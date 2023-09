News Meteo: sarà un weekend disastroso, anticiclone e temporali pericolosi in arrivo | Ecco dove Di Luna Vespri - 23

Ecco le previsioni per il 16-17 settembre: si prospetta una grande instabilità che si diffonderà in tutta Italia.

Preparatevi a dire addio alle giornate al parco o in spiaggia: questo fine settimana si prospetta disastroso, tra piogge e temporali frequenti. Bisognerà tenere l’ombrello a portata di mano, dato che nelle giornate del 16-17 settembre si verificheranno un mix di condizioni meteorologiche in tutta Italia, con l’anticiclone africano in lotta con impulsi instabili atlantici. Ecco cosa aspettarci nei prossimi giorni.

La settimana inizia con un impulso instabile che porta temporali al Nord tra martedì e mercoledì. Successivamente, l’anticiclone subirà un graduale deterioramento nell’Europa centrale, permettendo a nuovi impulsi atlantici di portare instabilità giovedì.

Sono previsti, inoltre grandi rovesci e temporali devastanti che colpiranno principalmente le regioni alpine e appenniniche settentrionali durante il giorno, con fenomeni che potrebbero estendersi alle pianure del Nordest e dell’Emilia nelle ore serali.

Le regioni centrali e la Sardegna vedranno qualche rovescio nel pomeriggio, con isolate precipitazioni sulle coste adriatiche. Al Sud, ci saranno nubi medio-alte e stratificate, con la possibilità di piovaschi locali in Campania. Inevitabilmente, le temperature subiranno un lieve calo, soprattutto al Centro-Nord, dove questo mese aveva fatto sperare, a partire dai primi giorni, un cielo sempre sereno e tiepido.

Venerdì: forti instabilità sulle alpi e sull’appennino

Anche venerdì sarà caratterizzato da instabilità, soprattutto nel pomeriggio sulle Alpi e l’Appennino, con fenomeni che potrebbero estendersi alla Val Padana occidentale. Per cui, chi vorrà uscire di casa dovrà farlo con prudenza, dato che il pericolo di temporali molto forti è imminente.

Le temperature, inoltre, continueranno a diminuire costantemente in tutto il paese, seppur in modo lieve. Addio vacanze, benvenuti ombrello e giacca: ecco che arriva l’autunno con un’instabilità peggiore rispetto al passato.

Tendenza per il weekend: ulteriori complicazioni

Nel weekend, purtroppo la situazione potrebbe diventare ancora più complessa, soprattutto al Nordovest e sull’alto Tirreno, a causa dell’approfondimento di un vortice sulle coste iberiche. Questo porterà un nuovo carico di rovesci e temporali, talvolta intensi, durante la giornata di sabato. Tuttavia, contemporaneamente, il vortice iberico potrebbe innescare la risalita di un promontorio anticiclonico africano verso il Mediterraneo centrale.

Ciò comporterebbe un tempo più stabile al Centro-Sud con un possibile aumento delle temperature, mentre i rovesci o i temporali rimarrebbero confinati al Nord Italia, soprattutto al Nordovest. Tuttavia, questa è una tendenza che potrebbe con molte probabilità subire modifiche a causa della distanza temporale, quindi si consiglia di seguire gli aggiornamenti meteorologici per le ultime notizie.