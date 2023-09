News Raoul Bova: morte improvvisa e inspiegabile lascia un vuoto enorme | Cause del decesso Di Didi Kera - 17

L’attore romano ha subito un duro colpo, perdendo una persona a lui molto cara e, raccontandolo pubblicamente, ha mostrato il suo tormento.

Raoul Bova è uno degli attori italiani più amati dal pubblico del Bel Paese. Da un punto di vista professionale, non può di certo lamentarsi, anche se ci sono stati dei periodi difficili da superare. Da un punto di vista privato, Bova ha una famiglia allargata perché ha avuto figli da due relazioni diverse.

La sua prima moglie, sposata nel 2000, è Chiara Giordano, una veterinaria. Si trattava di una relazione al di fuori del mondo dello spettacolo e i fan dell’attore speravano in un lieto fine. Invece, il loro amore è finito nel 2013, dopo aver avuto anche due figli: Alessandro Leon, nato nel 2000, e Francesco, nato nel 2001.

Dopo aver concluso la sua storia d’amore con la Giordano, Raoul è stato capace di riaprire il suo cuore e di iniziare una relazione sentimentale con l’attrice spagnola Rocío Muñoz Morales. I due stanno insieme dal 2013 ed hanno avuto due figlie: Luna, nata nel 2015, ed Alma, nata nel 2018.

Bova e Rocío formano una coppia straordinaria e grazie alle foto e ai video postati sui canali social i loro fan possono vedere come i due siano affiatati ed innamorati. Purtroppo, non tutto può sempre andare nel migliore dei modi. Infatti, Raoul Bova ha vissuto un periodo molto buio della sua vita, successo pochi anni fa.

Raoul Bova e l’aumento di peso

Nel 2020, poco prima l’inizio della pandemia, Bova si è rotto una gamba e, durante il suo periodo di convalescenza e guarigione, è aumentato di peso. Le foto pubblicate sul settimanale Chi avevano mostrato un Bova sciatto, ingrassato e spettinato, facendo credere che si era ridotto così per una crisi con la Morales.

Ma l’attore ha subito smentito la faccenda con un comunicato molto chiaro: “Il lavoro non andava troppo bene, perché stavo male… Mi ero rotto una gamba e, tra cure e fermo forzato, ero ingrassato di 20 chili. Ora invece mi alleno tutti i giorni, vado a nuotare alle 5 del mattino, e alle 7 sono sul set felice e pieno di energia”. Tuttavia, c’era anche del dolore nel cuore di Raoul.

L’attore distrutto dalla perdita della madre

Pochi mesi dopo aver seppellito il proprio padre, Bova si è visto costretto a dire addio anche alla sua adorata mamma Rosa. Quando l’attore ne ha parlato, ricordando il triste momento, ha dimostrato di quanto volesse bene a sua madre. Raoul Bova ha così esposto il triste episodio:

“Era all’inizio del Covid. Mia madre aveva problemi polmonari. È andata in ospedale per una cosa, ma non si è capito molto bene… Potrebbe essere morta di Covid, nessuno lo sa. Hanno provato ad intervenire, ma dicono sia mancata prima dell’intervento. Ho cercato di scoprirlo: le domande non mi portavano indietro mia mamma, ma mi hanno dato quel famoso cazzotto che ti porta al tappeto…”.