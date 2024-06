Rocío Morales, “Sarà per sempre nel mio cuore”: l’addio doloroso all’uomo della sua vita | L’annuncio davanti a tutti

Rocío ha deciso di aprire il suo cuore parlando della separazione dolorosa dall’uomo più importante della sua vita, “Sempre nel mio cuore”.

Rocío Muñoz Morales è una delle attrici di origini spagnole che ha conquistato il pubblico italiano con il suo talento e ha attirato anche la curiosità dei fan grazie alla sua relazione sentimentale con un attore amatissimo dalle donne, ovvero Raoul Bova che vedremo sabato 8 giugno a Verissimo – Le Storie.

I due formano una coppia da 10 anni circa e hanno anche avuto due figlie, Luna e Alma. Tuttavia, la vita non offre solo gioie ma anche forti dolori e l’attrice si è vista costretta a dire addio all’uomo più importante della sua vita. La Muñoz Morales ha deciso di mettersi a nudo davanti al suo pubblico e di parlare del suo forte dolore per l’abbandono dell’uomo da lei tanto amato e stimato.

Un messaggio pieno di amore, affetto, dolore e rammarico per dovergli dire addio scritto dalla donna su un post di Instagram attraverso il quale ha voluto condividere con i suoi follower il momento più triste della sua vita. Rocío ha dovuto dirgli addio in modo improvviso e questo l’ha distrutta nel profondo.

Circa un anno fa il padre dell’attrice è morto dopo aver combattuto per diverso tempo contro una terribile malattia. Il dolore provato dall’attrice è stato immenso e per condividerlo con i suoi fan ha postato una foto che raffigura la sua mano che stringe quella del padre accompagnata da una didascalia che recita: “Por siempre en mi corazón papá. Descansa En Paz”, ovvero ‘per sempre nel mio cuore papà. Riposa in pace’.

Un tremendo addio

L’attrice è sempre stata molto legata al proprio padre e lo aveva dimostrato anche a marzo 2023 quando, in occasione della Festa del Papà, gli aveva dedicato un altro post su Instagram scrivendo quanto lo amasse e fosse orgogliosa di avere un padre come lui. Nel post si legge anche la sofferenza e il dolore di Rocío Muñoz Morales nel vedere suo padre combattere contro la malattia.

Lei gli è sempre stata accanto, fino all’ultimo respiro esalato dal padre nel giugno 2023. Alla sua morte, Rocío ha perso una parte di sé stessa e il dolore profondo che ha sentito era praticamente insopportabile. Per fortuna, però, che accanto a lei aveva tutti gli affetti e le amicizie necessarie per superare la tragedia.

Un passo alla volta

La Muñoz Morales ha una storia d’amore con Bova da un decennio circa e il suo sostegno e la sua vicinanza le hanno permesso di accettare la morte del padre. Raoul è un uomo importantissimo nella vita di Rocío, concetto che la stessa donna ha espresso nello stesso post dedicato al padre per la Festa del Papà del 2023.

La donna ha sottolineato come Bova sia un papà amorevole e protettivo nei confronti delle loro figlie e molto probabilmente la sua presenza ha aiutato Rocío Muñoz Morales a sopportare meglio la dipartita del suo adorato padre. La vita non è sempre facile da affrontare ma nella maggior parte dei casi possiamo contare sul supporto degli affetti vicini, come ha potuto fare Rocìo grazie al suo amato Raoul Bova.