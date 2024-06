Rose Villain, “Che figura di me**a” quello che succede sul palco è un disastro: arrivano gli insulti dal pubblico | Un brutta fine

Rose Villain sommersa dagli insulti per la sua esibizione sull’importante palco, non era da sola ma quello che è successo sul palco…

Gli scorsi 8 e 9 giugno si è tenuto a Parco Sempione Party Like a Deejay, l’evento annuale di radio DeeJay che ha accolto sul suo palco nomi come Angelina Mango, Emma, Gazzelle, Irama e Tananai.

Tra di loro c’erano anche Rose Villain accompagnata da Guè Pequeno per cantare la loro “Come un tuono”, la canzone che è già diventata uno dei tormentoni dell’estate.

Qualcosa però è andato storto e durante l’esibizione è successo qualcosa di incredibile che ha scatenato un gran numero di insulti nei confronti della cantante.

Una situazione che ha dell’assurdo e di cui sul web si parla da giorni: l’esibizione sta ancora facendo discutere e difficilmente le voci si affievoliranno nel breve tempo.

Rose Villain

Pseudonimo di Rosa Luini, Rose Villain ha raggiunto la fama prima all’estero e solo in seguito in Italia. Il suo primo singolo di debutto nel nostro Paese è stato Bundy. La cantante è diventata estremamente popolare dopo aver partecipato all’ultimo Festival di Sanremo con la sua “Click boom!”, brano composto insieme al marito Sixpm. In seguito è diventata giudice del talent show Nuova Scena con Fabri Fibra e Geolier.

Un successo inarrestabile, ma a quanto pare qualcosa è andato storto e non tutti sono d’accordo col suo comportamento: ciò che è accaduto durante l’ultimo concerto ha scatenato il web e la cantante è stata ricoperta di insulti da brivido. Nessuno vuole crederci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio DEEJAY (@radiodeejay)

Il pubblico non gliela fa passare liscia

Erano in tanti a cantare insieme a Rose Villain in occasione di Party Like a Deejay, ma a quanto pare sul web le opinioni non sono state molto positive: sotto i video dell’esibizione tantissimi hanno criticato lei e Guè, definendoli “inascoltabili” e “inguardabili”, attaccando anche la canzone in sé perché considerata “orribile”. C’è chi ha definito l’esibizione una “figura di me**a” e tanti si sono chiesti come i due artisti possano piacere a così tante persone.

Insomma, i social proprio non hanno avuto pietà dei due cantanti e non si sono risparmiati con i commenti. Il pubblico dal vivo però è stato molto caloroso e i due artisti sanno benissimo di avere milioni di fan che li seguono e li supportano. Esponendosi così tanto è inevitabile ricevere anche critiche, soprattutto quando si partecipa a un evento in cui ci sono tanti altri artisti, ma anche i giudizi negativi purtroppo fanno parte del loro lavoro. Rose Villain intanto continua a godersi il suo successo e si riconferma come una delle reginette dell’estate.