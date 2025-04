Una giornata qualunque diventa uno show travolgente: Gaia De Laurentiis combatte la solitudine ridendo | Al Teatro Manzoni di Milano

Una commedia irresistibile firmata Dario Fo e Franca Rame trasforma i drammi quotidiani in puro divertimento teatrale

Una casa moderna, tecnologica, piena di dispositivi elettronici. Una donna sola, professionista affermata ma stanca della propria esistenza. È così che si apre questa storia tragicomica che ha il sapore di una confessione amara ma spassosa, capace di riflettere l’assurdità della vita contemporanea. Il pubblico viene subito coinvolto da una protagonista dall’energia incontenibile, pronta a mettere in scena – letteralmente – il proprio dolore più profondo.

La protagonista si chiama Giulia, una manager pubblicitaria che vive da sola in un monolocale che è anche il suo ufficio. Dopo una lunga convivenza interrotta, si trova ad affrontare il vuoto lasciato da una relazione fallita. Ma non si limita a piangersi addosso: decide di lasciare un video-messaggio al suo ex marito, confessandogli il dolore, i vizi e le mancanze. È pronta a chiudere con tutto, ma qualcosa – o meglio qualcuno – irrompe nella sua routine con la forza di un tornado.

Un semplice equivoco diventa il punto di svolta: a causa di un articolo pubblicato su una rivista, il numero di Giulia viene scambiato per quello di una famosa psichiatra. Così, iniziano ad arrivare telefonate da donne disperate in cerca di aiuto. Giulia tenta invano di spiegare che c’è stato un errore, ma il telefono continua a squillare, regalando al pubblico una sequenza esilarante di telefonate surreali, paradossali e toccanti. A rendere tutto ancora più assurdo, l’irruzione di due ladri finisce per completare il caos.

Il teatro diventa uno specchio comico della fragilità umana

Gaia De Laurentiis regala una performance ricca di sfumature, alternando comicità brillante e momenti di profonda introspezione. La sua Giulia è uno specchio in cui molti spettatori possono riconoscersi: vulnerabile, ironica, in bilico tra il desiderio di mollare tutto e la voglia istintiva di reagire. Stefano Artissunch dirige con maestria una regia che esalta i ritmi serrati e i cambi di tono, facendo emergere ogni contraddizione del personaggio con un tocco leggero e incisivo.

Le musiche della Banda Osiris e i testi di Dario Fo e Franca Rame creano un mix esplosivo, in cui ogni battuta è una lama sottile tra risata e riflessione. Il ritmo è travolgente e la costruzione scenica riesce a rendere ogni elemento funzionale alla narrazione, perfino le intrusioni più stravaganti. Il pubblico non assiste, partecipa: entra nella casa di Giulia e ne condivide i pensieri, le ansie, le derive e i risvegli.

Il trionfo dell’ironia come antidoto contro il dolore quotidiano

“Una giornata qualunque”, in scena al Teatro Manzoni di Milano il 29 aprile, non è solo una commedia, è una lezione di vita. In un’epoca in cui la solitudine è diventata quasi un’epidemia silenziosa, questa pièce ci ricorda che ridere dei propri drammi può diventare la chiave per tornare a vivere. Non c’è predica né morale imposta: tutto accade in scena con la naturalezza dei grandi autori e la complicità di attori capaci di trasformare ogni dettaglio in un momento indimenticabile.

La forza dello spettacolo sta nel suo linguaggio diretto e nel suo messaggio universale: tutti abbiamo problemi, paure e fantasmi da combattere. Ma forse, se smettiamo di crederci i soli al mondo a soffrire, qualcosa cambia. Come suggeriva Dario Fo, la felicità sta proprio lì, nella consapevolezza di non essere soli in questo viaggio. E se nel frattempo possiamo anche ridere, allora sì, la vita merita davvero di essere vissuta.