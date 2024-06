Mina, lo ha fatto di nuovo: spunta il video in cui ruba il pezzo ma tutti la difendono | Lei può fare tutto

Mina lo ha fatto di nuovo, spinta dalla rete il video in cui ruba il pezzo davanti a tutti, ma viene portata in trionfo.

Mina ha rubato un pezzo e non è la prima volta: lo ha fatto davanti a tutti, incurante dei giudizi. Ma la cosa strana è che nessuno l’ha attaccata, anzi, l’hanno addirittura elogiata.

A quanto pare non è la sua prima esperienza in questo tipo di “furti”: lo ha fatto per anni e in più occasioni, ma nessuno si è mai lamentato. Sembra una situazione davvero assurda.

I fan le vogliono troppo bene per condannarla, ma viene da chiedersi se davvero lei possa fare tutto solo per via della sua carriera. A quanto pare gli utenti del web hanno deciso che le si può perdonare anche questo.

Ma cosa è accaduto? Un video pubblicato su Instagram ha documentato tutto e in pochi minuti il post è stato travolto dai commenti. Ecco cosa ha fatto Mina.

Che fine ha fatto la cantante?

Purtroppo per i fan della cantante, ormai Mina non si fa più vedere in televisione e in pubblico da 40 anni. La sua presenza è comunque rimasta nelle canzoni che ha regalato ai fan, e la star ha anche prestato la sua voce per diversi spot pubblicitari. La cantante ha cercato sempre di mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata e molti si chiedono cosa faccia oggi.

Mina ormai ha più di ottant’anni e oggi si sta godendo la sua vecchiaia con la famiglia. A quanto pare però non ha perso l’abitudine di “rubare” certi pezzi senza nemmeno nascondersi, ma tanto tutti l’hanno perdonata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mina: La Discografia (@minamazzinidiscos)

Mina “ruba” il pezzo

Qualche settimana fa una pagina Instagram di fan di Mina ha pubblicato un video in cui l’amata cantante aveva rivisitato il pezzo “Oggi sono io” di Alex Britti. I fan sono subito corsi a commentare l’esibizione sottolineando che la cantante è riuscita a rendere la canzone ancora più bella, come ha sempre fatto anche in passato. Esempi sono le cover di Il cielo in una stanza di Gino Paoli, Ma l’amore no di Lina Termini e anche Io che amo solo te di Sergio Endrigo, tutti capolavori che Mina ha saputo interpretare con la sua bravura unica.

La cantante può cantare qualsiasi pezzo e trasformarlo in un capolavoro, i fan ne sono convinti, e sottolineano che è sempre un passo avanti, anche se ora non si mostra in pubblico. A distanza di tanti anni Mina è ancora una delle regine indiscusse della musica italiana e l’affetto degli utenti lo dimostra. Sicuramente la sua assenza pesa molto, ma in fondo ci accontentiamo anche di questi pezzi “rubati”.