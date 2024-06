Sonia Bruganelli, adesso la notizia è ufficiale ed è bellissima: lo voleva da tanto ma non riusciva | Nessuno riesce a trattenere l’entusiasmo

Arriva la notizia ufficiale da Sonia Bruganelli, lo voleva da tantissimo ma non ci riusciva anche per colpa di lui. Adesso scoppiano di gioia.

Dopo la finale de L’Isola dei Famosi andata in onda qualche giorno fa, arriva una notizia incredibile ed inaspettata che riguarda proprio Sonia Bruganelli, opinionista del reality show condotto quest’anno da Vladimir Luxuria. La Bruganelli, che nel lavoro si è sempre distinta per la sua professionalità ma anche per la sua schiettezza, è protagonista di una novità davvero particolare diffusa di recente sul portale web dell’esperto di gossip Alessandro Rosica alias Investigatore Social.

Da poco separata con il suo storico marito il conduttore Paolo Bonolis, la donna è stata recentemente avvistata con un altro uomo, non nuovo nel mondo della televisione: si tratta di Angelo Madonia. Angelo è un ballerino professionista che ha partecipato a Ballando con le stelle e che è a sua volta reduce da un’importante relazione con la presentatrice e deejay Ema Stokholma.

Tra i due le cose sembrano procedere a gonfie vele ed è per queste che la notizia diffusa da Rosica arriva proprio nel momento giusto, generando entusiasmo e sorpresa tra i vari utenti del web. D’altronde, fino a quando la Bruganelli era sposata con Bonolis sembrava impossibile che la donna potesse affrontare questo inedito e strano percorso: con Angelo si chiude un capitolo e se ne apre uno completamente rinnovato e ricco di novità.

L’annuncio è chiaro e i fan non potrebbero essere più felici di così: cosa ne penserà Paolo Bonolis del nuovo capitolo della sua ex moglie? Come avrà preso la scelta annunciata a gran voce sui social della sua ex moglie con cui condivide una famiglia, figli ed intenti professionali? Vediamo cosa sta succedendo.

L’annuncio di Alessandro Rosica

In queste ore Alessandro Rosica ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare il futuro di una dei personaggi televisivi più interessanti degli ultimi anni, Sonia Bruganelli appunto. La notizia è nuova: Sonia non farà più l’opinionista de L’Isola dei famosi ma, a quanto pare, non lo sarà più di nessun reality show. Parole che proverrebbero direttamente dalla Bruganelli che, stanca di dover essere sempre e solo la spalla dei conduttori e delle conduttrici, non è riuscita nel suo intento di essere al timone di un programma tutto suo.

Ad ostacolare queste sue aspirazioni, a detta di Rosica, è sempre stato Pier Silvio Berlusconi, sebbene non siano conosciute le ragioni di questa sua scelta. Forse, è un modo per l’AD di Mediaset di tenere stretto a sé il suo ex marito, di certo più esperto ed apprezzato dal pubblico della Bruganelli. C’è da dire, però, che Bonolis e Sonia comunque continuano nel dietro le quinte a collaborare lavorativamente anche dopo la fine del loro matrimonio e ancora adesso hanno un ottimo rapporto. Bonolis, quindi, non potrebbe essere che contento per l‘eventuale conduzione in solitaria della sua ex.

La reazione del web

Non è dello stesso avviso il popolo del web: infatti, una volta appresa la notizia del suo abbondono di ruolo da opinionista, gli utenti hanno manifestato nei commenti grandissimo entusiasmo. A quanto pare Sonia Bruganelli non è stata particolarmente apprezzata dagli spettatori durante questi ultimi anni da opinionista prima del GF e poi dell’Isola. Va da sé che non tutti sono contro la Bruganelli, molti, invece, amano particolarmente la sua lingua pungente e la sua sincerità.

Di certo, Sonia non conosce mezzi termini: la donna, però, sembra si sia stufata di essere semplicemente una comparsa in tv ma un suo programma al momento non è un’opzione. Quale sarà il futuro della donna? Dal punto di vista professionale continuerà la sua collaborazione con Bonolis quasi certamente e da quello sentimentale la sua tanto chiacchierata relazione con Angelo Madonia, mai confermata, potrebbe durare ancora un po’ per donare della tenerezza e serenità alla nostra Sonia.