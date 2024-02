Alberto Angela, gravissimo furto subito: colpito il figlio | Intervento della Polizia necessario

Una situazione che ha visto Alberto Angela e suo figlio vittime di un terribile furto. Corsa dalla Polizia e intervento immediato.

Alberto Angela è una delle personalità televisive più amate dagli italiani: figlio dell’altrettanto amato Piero Angela, dal quale ha imparato l’amore per la storia e la scoperta, ha avuto un ruolo importantissimo nel mondo della divulgazione scientifica.

L’affetto del pubblico gli è stato dimostrato ancora una volta pochi giorni fa, a Firenze, in occasione della decima edizione di tourismA, il Salone Archeologia e Turismo Culturale. Angela è il padrino dell’evento sin dalla prima edizione.

Il conduttore sarà presente anche a La TV fa 70, il nuovo evento di Rai 1 affidato a Massimo Giletti per celebrare i 70 anni della televisione italiana. La trasmissione andrà in onda il 28 febbraio e, tra i tanti ospiti annunciati, c’è anche Alberto Angela, per la gioia degli italiani.

Di recente però il divulgatore è stato vittima di un furto gravissimo che ha coinvolto in particolare suo figlio e ha fatto tremare la stabilità famigliare.

Il ritorno in televisione

Alberto Angela ha sempre all’attivo tanti progetti e non si vede spesso in televisione ultimamente: i suoi impegni lo portano da una parte all’altra d’Italia e per lui è difficile trovare un attimo per tornare sul piccolo schermo. Fortunatamente lo rivedremo a La TV fa 70, un evento che celebra i 70 anni della televisione italiana. Tanti gli ospiti attesi, da Piero Chiambretti, a Carlo Conti, a Giancarlo Magalli e Fiorello, e tra questi spicca il nome del divulgatore scientifico.

L’attesa è alle stelle: finalmente rivedremo il tanto amato conduttore portare un po’ del suo sapere in televisione. Non tutti sanno che il figlio di Angela è stato vittima di un furto molto grave che ha subito allertato il divulgatore, il quale è corso dalla Polizia per risolvere la questione. Purtroppo non è stato semplice e i due pagano ancora le conseguenze di questo terribile affronto.

Il dramma di Alberto Angela

Purtroppo il conduttore, per quanto amato dal pubblico, a volte deve fare i conti con persone che si spingono oltre i limiti della decenza e violano la privacy della sua famiglia. Quel che è successo al figlio del conduttore è davvero riprovevole: Angela ha raccontato che il figlio Edoardo ha attirato l’attenzione di molti utenti del web dopo che ha pubblicato una foto sul suo profilo. Lo scatto ha fatto il giro dei social e sono spuntati numerosi profili fake che fingevano di essere Edoardo, pubblicando la foto senza autorizzazione.

Alberto Angela si è detto molto dispiaciuto dell’accaduto per il figlio ed è andato subito dalla polizia postale per denunciare il tutto, accusando gli utenti di furto d’identità. Purtroppo sui social i pericoli sono dietro l’angolo, e il furto d’identità è proprio uno di questi: i profili falsi di Edoardo miravano a ingannare gli utenti fan del conduttore e fargli pensare che stessero parlando davvero con Edoardo. Fortunatamente la storia si è conclusa per il meglio, ma il desiderio di privacy del conduttore rimane, con la consapevolezza che al giorno d’oggi purtroppo non è così scontata.