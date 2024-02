Celine Dion, “Non ci sono cure”: arrivato da poco il triste annuncio | È la sorella a dare la notiziaa

Una notizia tremenda è appena stata data dalla sorella di Celin Dion: le sue condizioni di salute sono peggiorate.

Non ci sono più speranze. Questo il triste annuncio dato da Claudette Dion. La sorella della famosa cantante, Celine Dion, ha fatto commuovere i fan.

Preoccupazione e dolore hanno pervaso gli animi di tutti gli appassionati di Celine.

Le condizioni di salute di Celine sono peggiorate e ormai non ci sarebbero più cure.

A renderlo noto è stata la sorella maggiore, Claudette, che ha parlato in un’intervista della malattia di Celine. La famosa cantante è affetta, infatti, dalla sindrome della persona rigida.

La malattia di Celine Dion fa preoccupare tutti: ecco di cosa soffre la famosa cantante

Celine Dion è una delle maggiori interpreti musicali contemporanee. Nata in Canada, Céline Dion emerge come cantante in francese negli anni Ottanta, ottenendo i primi riconoscimenti internazionali in giovane età. Negli anni Novanta Celine si afferma come una delle cantanti più famose al mondo, soprattutto grazie al singolo My Heart Will Go On. La canzone, diffusa nel 1997 e utilizzata come colonna sonora del film Titanic, è ancora oggi uno dei singoli più venduti della storia con 18 milioni di copie in tutto il mondo.

Secondo alcune fonti, nel 2019 Celine Dion era la terza artista musicale femminile più ricca al mondo. Negli ultimi mesi questo incredibile successo ha subito un drastico rallentamento a causa della malattia che è stata diagnosticata a Celine, la sindrome della persona rigida.

La sindrome della persona rigida, la malattia che ha colpito Celine Dion non ha alcuna cura

La sindrome della persona rigida, che ha colpito la cantante, è un disturbo neurologico che compromette i movimenti. Le condizioni di salute di Celine sono notevolmente peggiorate tanto che Claudette ha dichiarato che la sorella non ha più alcun controllo sui muscoli.

La malattia sta degenerando velocemente e non sembra esserci alcuna cura. Questa sindrome è molto rara e una terapia specifica al momento non esiste. La notizia sulle condizioni di salute di Celine Dion ha fatto preoccupare i fan, che hanno mostrato il loro dispiacere. Claudette ha sottolineato come la sorella sia estremamente forte e stia affrontando la situazione con coraggio. L’autrice della colonna sonora che ha reso celebre il film Titanic ha mostrato ancora una volta la sua forza d’animo.