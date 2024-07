Isola dei Famosi, la cacciata di Vladimir da Mediaset: hanno già trovato la sostituta | Lei lancia una frecciatina piccata

Dopo il fallimento dell’Isola arriva la cacciata di Vladimir e al suo posto hanno già trovato la sostituta, che parte con un frecciatina.

Purtroppo la scorsa edizione dell’Isola dei famosi non è andata come Mediaset sperava: gli ascolti sono stati bassissimi, i più bassi della storia.

Ma di chi è la “colpa”? In parte i telespettatori forse cercavano qualcosa di diverso e nuovo in questa edizione, ma in parte il calo degli ascolti è stato anche provocato da una conduzione, quella di Vladimir Luxuria, che non ha entusiasmato il pubblico.

Non parliamo degli opinionisti: né Dario Maltese né Sonia Bruganelli hanno convinto i telespettatori e non hanno dato alcun contributo alle discussioni. Un fallimento su tutta la linea, a quanto pare.

Ma Mediaset ha intenzione di riprendersi e ci sono già dei piani per risolvere la questione, a partire da una nuova conduttrice. Ma la frecciatina è arrivata più dolorosa che mai…

I concorrenti dell’Isola

Buona parte dell’attrattiva del programma la fanno i concorrenti, e anche da questo punto di vista purtroppo non è andata come Mediaset sperava: i nomi non hanno convinto i telespettatori. Per non parlare delle prove: quest’anno molti le hanno giudicate praticamente inesistenti e comunque non abbastanza sfidanti. Oltre a ciò, il format ha cominciato a stufare gli italiani che chiedono delle novità per poter apprezzare di nuovo il programma.

Chissà se con la nuova conduttrice le cose cambieranno: lei si dice prontissima a prendere in mano la situazione, ma nel frattempo scoccano frecciatine neanche troppo velate. Di certo non sarà semplice per Mediaset riportare in auge il suo programma, ma viste come stanno le cose potrebbe non essere ancora detta l’ultima parole.

La nuova conduttrice dell’Isola dei famosi

Chi prenderà il timone della trasmissione dopo Vladimir Luxuria? Non ci sono ancora conferme, ma c’è qualcuno che prenderebbe volentieri il posto di conduttrice: stiamo parlando di Elenoire Casalegno che nella scorsa edizione è stata l’inviata alle Honduras. Pur non essendo stata un concorrente, la showgirl ha specificato che non è stato un passeggiata vivere sull’isola e ha anche lanciato una frecciatina alla precedente conduttrice: “Non stavo in studio con sgabello e aria condizionata” ha commentato descrivendo le difficoltà che ha dovuto affrontare.

Intervistata da Chi, la showgirl ha rivelato che non le dispiacerebbe se Piersilvio Berlusconi la prendesse in considerazione per la conduzione della nuova Isola, e ha rivelato che, secondo lei, non ha ricevuto il riconoscimento professionale che meritava. Chissà se allora arriverà la grande occasione per lei, quella che sta sperando che si avveri, così che finalmente anche lei possa seguire in tutta comodità la vita dei naufraghi e guidarli nella loro avventura.