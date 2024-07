“Gli resta poco tempo”, la ‘diagnosi’ spaventosa su Fedez: ecco che cos’è trapelato dalla conversazione | È in carenza di…

Una dichiarazione spaventosa quella trapelata, secondo quanto riportato Fedez sarebbe in una situazione limite in cui ha ancora poco tempo.

Due anni fa Fedez è stato operato per un tumore endocrino al pancreas. Pochi mesi fa, il rapper è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di chirurgia dell’ospedale Fatebenefratelli Sacco.

A chiarire cosa era accaduto era stato lo stesso cantante. Il ricovero a un anno e mezzo dall’operazione è stato dovuto a un’ulcera anastomotica, che ha causato una emorragia interna. Quest’ulcera si può manifestare in prossimità dell’anastomosi, ovvero del punto in cui è stata effettuata la sutura.

Con la separazione da Chiara Ferragni e il nuovo fidanzamento con la modella francese Garance Authiè, le condizioni di salute di Fedez sono passate in secondo piano.

Ora, però, l’attenzione su questo aspetto è stata richiamata da un annuncio dato da Fabrizio Corona. Ecco cosa ha detto Corona sul rapper.

Le parole di Fabrizio Corona su Fedez: “Se vuole recuperare ha poco tempo”, il significato

Da ormai sei mesi i nomi di Fedez e Chiara Ferragni sono al centro del dibattito pubblico. Il rapper e l’influencer già facevano parlare di loro prima della separazione e dell‘inchiesta sul caso Pandoro. Adesso, però, con le voci di gossip sui nuovi amori del rapper l’attenzione mediatica sulla coppia è aumentata. In particolare su Fedez. Dopo il post della modella francese Garance Authiè e le Instagram stories di Fedez in Puglia, ormai non ci sono più dubbi sulla relazione tra i due. Il weekend tra i due ha suscitato aspre critiche sui social.

Poche informazioni ufficiali invece sono state diffuse riguardo le condizioni di salute di Fedez. Dopo il malore di qualche settimana fa, il rapper ha postato una foto dall’ospedale dove si è recato per fare degli accertamenti. La dichiarazione di Fabrizio Corona riaccende l’attenzione sulla questione, anche se non tutto è come sembra.

Il significato delle parole che Fabrizio Corona ha detto su Fedez

Fabrizio Corona torna a parlare del rapper e dello stile di vita che sta conducendo da quando si è separato da Chiara Ferragni. Corona ha dichiarato che il Fedez sembra felicissimo nella sua nuova vita. Il suo comportamento però, a detta di Fabrizio Corona, nasconderebbe un problema di fondo. Secondo l’ex re dei paparazzi, Fedez avrebbe poco tempo per rimediare ai suoi errori e se non agirà subito non potrà più essere aiutato.

Corona aggiunge che Fede è come un malato di dolci che per cinque anni non ha mangiato nulla di zuccherato. Se dopo tanto tempo ha la possibilità di rimangiare i dolci “si abbuffa e diventa bulimico“. Non è stato specificato a cosa si riferisca Corona. Le parole non sono quindi correlate al ricovero di Fedez in ospedale avvenuto nelle scorse settimane.