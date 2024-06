Fedez, comunicato ufficiale dall’ospedale: dopo la smentita arrivano le conferme sul ricovero e le condizioni di salute | Cosa succede

In queste ore si teme per la salute di Fedez, era nuovamente arrivata la notizia di un ricovero, ma cosa succede?

A preoccupare proprio in queste ore sono le condizioni di salute di Federico Lucia, in arte Fedez, da quando è stato operato per un raro tumore al pancreas ha continuato a fare dentro e fuori dagli ospedali.

Generando tra la sua famiglia e i fan grande preoccupazione per le sue condizioni, di certo la sua situazione non è stata per niente semplice e, come lui stesso ha più volte raccontato, si è trovato molto vicino alla morte.

Di conseguenze, ad oggi, alcuni fatti rendono subito la situazione allarmistica, come per esempio la sua improvvisa sparizione dai social e il conseguente forfait all’evento Tim Summer Hits tutto all’ultimo minuto, dove avrebbe dovuto esibirsi insieme a Emis Killa per presentare il loro ultimo singolo Sexy Shop.

Difficilmente Fedez perderebbe un’occasione così importante di promozione proprio di un pezzo che ha appena messo piede fuori la sala di registrazione, soprattutto perché ormai da anni è il re indiscusso delle hit estive. Questi eventi hanno messo in allarme i fan, e non solo, riguardo alle sue condizioni, che nell’ultimo periodi sono sembrare precarie.

Il ricovero di Fedez e le condizioni di salute

Lo stesso Corriere della sera si è occupato di seguire da vicino la situazione dopo le ultime notizie che lo vedevano nuovamente ricoverato in ospedale e dopo le diverse inchieste aperte anche da Pomeriggio 5, che ormai da tempo segue da vicino la vita del rapper e della sua famiglia, lo stesso inviato Dessì ha infatti confermato che Federico sia in uno stato particolarmente stressato, vista la situazione attuale privata.

A mettere a tacere i diversi gossip, le indiscrezioni e le informazioni approssimative è stato direttamente l’ospedale San Raffaele di Milano che ha dato una comunicazione ufficiale riguardante Fedez e questo ha finalmente dato una risposta che tutti aspettavano ormai da qualche giorno.

La comunicazione ufficiale dell’ospedale

Mentre l’ospedale San Raffaele di Milano ha comunicato ufficialmente che Federico Lucia non si trovava presso la loro struttura, arriva conferma che il rapper è stato ricoverato in un altro ospedale ed è lui stesso che lo comunica, dalle fonti di Alessando Rosica, esperto di gossip, avevamo già avuto la certezza che era stato ricoverato in un altro ospedale, e adesso sappiamo anche quale, Fedez pubblica una foto dove si vede la mano con il dito medio, una flebo attaccata alla mano e il tag Rozzano, dove si trova la sede di Humanitas.

Pare che la situazione clinica di Federico non sia ancora perfettamente stabile, lo stesso Rosica ha aggiunto che sia stato molto male. Indiscutibilmente, un periodo di riposo gli potrebbero servire per evitare ricadute come successo qualche mese fa, ma i suoi impegni lavorativi continuano ad essere numerosi, soprattutto dopo il lancio di un nuovo singolo. Solo il tempo potrà dirci cosa sta succedendo davvero.