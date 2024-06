“Bugiarda, ho le prove”, Chiara Ferragni rischia che tutto venga fuori: arriva la minaccia dall’interno | Proprio lui la incastra

Ho le prove, un brutto passo falso che potrebbe mettere in serie difficoltà Chiara Ferragni. Adesso lui parla.

Per Chiara Ferragni rischia di mettersi molto male se proprio lui decide di parlare, dopo averle dato pubblicamente della bugiarda, adesso passa anche alle ‘minacce’.

In questi giorni Chiara Ferragni si trova a Capri con alcuni amici per una vacanza di relax in cui sembra lanciare ancora frecciatine a Fedez che non vengono più prese con grande interesse dal pubblico.

Anche questa nuova tecnica per cercare di ripulire la sua immagine pare non star più funzionando. Se per un attimo le persone avevano empatizzato con lei dopo l’abbandono da parte di Federico, adesso pare che la ‘magia’ sia finita.

Da alcune fonti vicine alla influencer, pare che mentre sui social si mostri sorridente e scherzosa, dietro stia architettando dei piano per depistare l’informazione pubblica su quello che accade nella famiglia e fuori dalla stessa.

Chiara Ferragni chiama i giornali per fare Fake News

In queste ore sono state tante le notizie riguardante il ricovero in ospedale che avrebbe interessato Fedez, lo stesso era sparito dai soldi e non aveva presenziato all’evento Tim Summer Hits dove avrebbe dovuto presentare, insieme a Emis Killa, la loro nuova canzone per l’estate, Sexy Shop. Eppure proprio prima di salire sul palco aveva comunicato di non poterci essere.

Nonostante lui non avesse personalmente dato giustificazioni a riguardo, molte voci insistenti parlavano di un ricovero in ospedale, di una situazione abbastanza grave che lo ha costretto a doversi sottoporre nuovamente a controlli medici. Però, in pochissime ore era anche arrivata la smentita: Fedez non è ricoverato. Questo riportavano i giornali. Adesso esce la triste verità.

Le telefonate ai giornali ‘venduti’ per smentire

Proprio dalla pagine Instagram del noto esperto di gossip Alessandro Rosica, scopriamo che non solo lui aveva ragione, come abbiamo continuato a sostenere anche noi, ma che addirittura Chiara Ferragni avrebbe telefonato a lui, contattato persone e chiamato redazioni dei giornali affini a Pomeriggio 5 per smentire la notizia del ricovero di Fedez.

Una bugia che ben presto è stata smentita con un forte clamore proprio dallo stesso Federico che in un posto pubblicato di recente ha mostrato la foto da un letto d’ospedale a Rozzano, dove si trova l’istituto Humanitas, uno dei più importanti ospedali per la cura dei tumori. Sempre Rosica, attraverso le sue storie Ig informa che Federico è stato molto male e ancora adesso non sta bene, ma ‘cerca di andare avanti’. Poi rincara la dose dicendo a Chiara di essere una bugiarda e di aver giocato sporco, come con gli errori di comunicazione. Insomma, tra i due è guerra aperta.