Pier Silvio Berlusconi, fa i bagagli e se ne va di casa: ha acquistato una nuova dimora dove andrà a vivere | E Silvia dove va adesso?

Pier Silvio Berlusconi ha acquistato una nuova casa dove pare stia per andare a vivere, se n’è andato di casa, ecco cosa succede.

Una delle ultime coppie storiche tra i personaggi della televisione starebbe vivendo un momento di bilico tra il lasciarsi e il continuare a stare insieme. Stiamo parlando di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, due volti ben noti di Mediaset che si sono conosciuti nel 2001 quando lei era una Letterina di Passaparola (quiz televisivo condotto da Gerry Scotti) e lui non era ancora l’amministratore delegato della rete.

I due stanno insieme da allora e dopo più di vent’anni di relazione e due figli, Lorenzio Mattia (2010) e Valentina Sofia (2015), la coppia non è mai convolata a nozze. Malgrado diversi rumor riguardo a questa faccenda, la Toffanin ha voluto mettere un punto alla questione durante un’intervista del 2021 dove ha affermato che: “È un amore lungo oltre vent’anni”.

Tuttavia, il fatto di non essere la moglie di Pier Silvio potrebbe ferire i sentimenti più intimi di Silvia e creare squilibri all’interno della coppia. Si pensava che tra i due tutto filasse liscio ma pare proprio che qualcosa si sia rotto. Infatti, in questi giorni Pier Silvio ha comprato casa altrove ed ha intenzione di andarci a vivere.

Facendo le valigie, Pier Silvio Berlusconi ha liquidato la sua vecchia casa per andarsene a vivere in una località piuttosto paradisiaca che potrà godersi in totale serenità. Apprendendo questa notizia, in molti si sono chiesti che fine ha fatto Silvia e se i due andranno a vivere insieme nella nuova dimora dell’AD di Mediaset.

Silvia e Pier Silvio si separano?

L’amore per la Liguria e, nello specifico, per la città di Portofino non è mai stato un segreto perché Pier Silvio ha sempre dimostrato il suo interesse per questa località grazie a diversi scatti che girano sul web di lui con la sua famiglia. Stando alle notizie riportate dal Corriere della Sera, Pier Silvio avrebbe chiuso il mutuo e si sarebbe intestato una villa pazzesca a Portofino.

Nei piani di Pier Silvio, oltre alla nuova residenza, c’è anche la sua storica partner e madre dei loro figli Silvia Toffanin? Certo che sì. I ‘Berluscanin‘, ovvero Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, si traferiranno in quella che è una villa da sogno arroccata sul Golfo del Tigullio che due anni fa Pier Silvio ha comprato per circa 20 milioni di euro.

Quando traslocano?

La dimora in questione si chiama Villa San Sebastiano ed è una delle più maestose e sfarzose di Portofino, con ben 1.300 metri quadrati vivibili ammirando il panorama mozzafiato tipico della Liguria, ovvero mare e monti che si fondono insieme. Purtroppo, però, i lavori di ristrutturazione non sono ancora terminati e la famiglia dovrà aspettare ancora un po’ prima di godersi la nuova abitazione.

Per il momento, Pier Silvio, la Toffanin e i loro figli vivono in affitto nel Castello di Paraggi, anche conosciuto come Villa Bonomi Bolchini, nei pressi di Santa Margherita Ligure. I lavori i in corso a Villa San Sebastiano sono in dirittura di arrivo ma l’accesso al mare, di vitale importanza per Pier Silvio Berlusconi, non è ancora terminato e, quindi, l’attesa si protrae ancora per qualche tempo.