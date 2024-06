Uomini e Donne, la nuova coppia si è già lasciata: a pochissime settimane dall’uscita insieme dal programma | C’erano già molti indizi

Una coppia appena uscita da Uomini e Donne è già arrivata al capolinea della relazione, ma gli indizi che finisse così c’erano.

La scorsa edizione di Uomini e Donne si è conclusa un mese fa circa e la coppie che si era appena formata è già scoppiata. Il dating show più famoso di Canale 5 condotto da Maria De Filippi riesce sempre (o quasi) a far trovare l’anima gemella a chi la cerca ma a volte può capitare che la coppia scoppi poco dopo la fine del programma.

Tra le ultime coppie a formarsi nella trasmissione abbiamo quelle formate da Brando e Raffaella e da Daniele e Gaia. I primi si sono rivisti dopo la fine del programma e hanno deciso di trascorrere il compleanno di lui a Sharm-el-Sheikh. Sembrava un ottimo piano fino al momento dell’atterraggio, quando Brando si è sentito subito male e gli è salita la febbre.

Raffaella ha trascorso il primo periodo di vacanza a prendersi cura della sua nuova dolce metà e per fortuna Brando si è ripreso e ha potuto festeggiare con lei il suo compleanno andando anche al mare. Tutt’altra storia per Daniele e Gaia che si sono visti costretti a ‘combattere’ contro diverse indiscrezioni che li riguardano direttamente.

Prima ancora di fare la scelta in studio, Daniele e Gaia erano stati accusati di essersi già frequentati ancora prima dell’inizio del dating show, dato che lui aveva messo dei like ad alcune foto di lei. Ma Gaia aveva smentito la cosa affermando che non si conoscevano prima di U&D. Dopo che il tornista ha scelto Gaia e la trasmissione è finita, un altro rumor ha iniziato ad aleggiare sulle loro teste.

Coppia in crisi

Poco dopo la fine di Uomini e Donne, in molti hanno iniziato a credere che tra Gaia e Daniele fosse iniziata una crisi di coppia dato che sui social non c’erano foto che li ritraevano insieme. Tuttavia, anche questa indiscrezione è stata smentita perché i due si stavano sentendo per progettare un loro incontro.

Dal momento che lei ha un figlio di quattro anni, è logico pensare che la maggior parte del tempo lo dedichi a lui ma Gaia è stata in grado di trovare il tempo anche per Daniele. Infatti, alla fine la ragazza ha raggiunto Daniele a Napoli per poter stare insieme come coppia. Altri due protagonisti di Uomini e Donne, però, si sono allontanati e questa volta per davvero.

Mario e Milena, tutto finito

Mario Verona e Milena Parisi si sono conosciuti al dating show di Canale 5 e anche se non avevano fatto la fatidica scelta in studio, i due avevano deciso di frequentarsi proprio dal programma per poi proseguire nella vita reale. Tuttavia, pare proprio che la realtà e la quotidianità abbia fatto capire loro che non erano fatti l’uno per l’altra.

Infatti, pochi giorni fa Milena ha annunciato sui social che tra lei e Mario è tutto finito comunicando ai suoi follower che, però, il loro rapporto è rimasto sereno perché resta l’amicizia. A chi le ha chiesto se era contenta di essere tornata single, la Verona ha risposto che non si può definire felice perché lei è sempre alla ricerca spasmodica del vero amore e non smetterà mai di cercarlo.