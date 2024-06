Fedez, ecco perché non può più vedere Paloma: il motivo allucinante e lui prende un nuovo cane (che è uguale) | Ma i figli?

Quel cane nelle foto non è Paloma, in molti lo hanno pensato, ma Fedez ha preso un altro cane identico. Ecco perché non la può più vedere.

In questi ultimi mesi Fedez ha affrontato diverse situazioni personali, dalla separazione con l’ormai ex moglie Chiara Ferragni all’uscita del suo nuovo singolo Sexy Shop, passando per il coinvolgimento nel pestaggio con il personal trainer Cristiano Iovino. Adesso il rapper deve fare i conti con l’ennesimo problema che non si sarebbe aspettato di dover affrontare.

Pare proprio che a Fedez sia stato vietato di vedere la cagnolina Paloma, la Golden retriever entrata nella famiglia dei Ferragnez lo scorso settembre. Dopo che il rapper e l’influencer si sono separati, anche i beni hanno subito una suddivisione più o meno equa e tra gli affetti da dividersi c’era anche Paloma.

Inaspettatamente, Fedez non ha più il permesso di frequentare la sua amata cagnolina (anche se la maggior parte delle volte era lui a prendersene cura) e si è visto costretto a tappare il vuoto lasciato nel suo cuore con un cane simile. Infatti, di recente il rapper ha postato alcune foto sul suo profilo social di Instagram in compagnia di un nuovo cane praticamente identico a Paloma.

Molto probabilmente si tratta del nuovo amico peloso di Fedez e anche se non si tratta di Paloma, potrebbe aiutare l’artista ad allievare il dolore nell’aver perso il contatto con la sua cagnolina. Il motivo per il quale il rapper non può più vedere Paloma rasenta l’assurdità ma sembra che sia anche la verità.

Perché Fedez non può più vedere Paloma

Dopo che Fedez si è visto costretto a lasciare la casa in cui abitava con Chiara e i loro figli a seguito della separazione e a trovarsi una nuova sistemazione, adesso non può più nemmeno vedere la sua adorata cagnolina Paloma. Ci sono molti video e scatti su Instagram che dimostrano come tra i due ci fosse una forte intesa e ora la loro frequentazione è finita con rammarico da entrambi le parti.

Di sicuro anche Paloma sente la mancanza del suo padroncino che si prendeva tanto cura di lei ma la motivazione che si cela dietro al divieto per Fedez di vedere la cagnolina è pazzesca. Leggendo vari commenti sui social scopriamo che Paloma è un regalo che è stato fatto a Chiara da sua mamma Marina e, quindi, sarebbe soltanto suo.

Che fine hanno fatto i figli?

Dal momento che la Ferragni ‘possiede’ Paloma perché è stato un regalo da parte di sua madre, l’influencer ha pensato di impedire a Fedez di vederla. Inoltre, i bambini saranno molto affezionati alla cagnolina e siccome abitano con la mamma, è logico pensare che Paloma stia con Chiara soprattutto per il bene dei bimbi. Tuttavia, sembra piuttosto crudele impedire a Fedez di fargli rivedere Paloma; anche fosse solo per una passeggiatina al parco lui e lei.

Fedez ci è rimasto talmente male che si è preso un altro amico a quattro zampe ma in tutto questo ci si chiede come Chiara e il rapper si siano accordati per l’affidamento dei figli. Come la giornalista Cristina Rogledi ci informa sul profilo social della rivista Oggi, gli ex Ferragnez si sono accordati in modo molto saggio sulla divisione dei figli ma si azzuffano sul cane. Vedremo se la situazione cambierà ma intanto Fedez si è attrezzato per provare a riempire il vuoto lasciato da Paloma.