Uomini e Donne, arriva la cicogna per la coppia focosa: nessuno si aspettava adesso una gravidanza | Scoppiano di gioia

A Uomini e Donne arriva la cicogna, nessuno si aspettava di sentire la notizia di una gravidanza proprio adesso ma la coppia è focosa.

Il dating show Uomini e Donne non è solo un programma televisivo che serve per diventare famosi e farsi conoscere ma è un modo moderno per riuscire a trovare la propria anima gemella e costruire con lei una storia d’amore e una famiglia. Questo percorso l’hanno fatto proprio loro che, usciti da U&D, hanno deciso di crearsi un futuro insieme.

L’ultima stagione di Uomini e Donne è finita lo scorso 24 maggio e da questa edizione sono uscite tre coppie che hanno appassionato molto i fan della trasmissione per le loro storie diverse ma accomunate dal medesimo scopo: trovare l’amore. Cristian Forti e Valentina Pesaresi, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto e Daniele Paudice e Gaia Gigli sono le tre coppie uscite quest’anno.

Tuttavia, tra questi nuovi amori non c’è stato ancora l’avanzamento di livello che li ha portati a generare un figlio mentre tra le ‘vecchie leve’ del dating show c’è chi ha fatto il grande passo. Stiamo parlando di un’ex tronista che ha partecipato a Uomini e Donne tra il 2017 e il 2018 ma che è riuscita a trovare il vero amore tramite un metodo più classico.

Infatti, l’ex concorrente dello show condotto da Maria De Filippi ha trovato la sua anima gemella tramite amici di amici e così Sabrina Ghio ha incontrato Carlo Negri, con il quale si è sposata nel 2022. Sabrina era già stata sposata e con il suo primo marito ha anche avuto la sua primogenita, Penelope, mentre con Carlo ha avuta Mia.

Il terzo fagottino in arrivo

Ad oggi, Sabrina Ghio fa la social media manager e riesce anche a gestire il suo ruolo da mamma e moglie. Pochi giorni fa una foto pubblicata sul suo profilo social di Instagram ha scatenato le masse riguardo un tema particolarmente apprezzato e sentito dalla maggior parte delle persone. Lo scatto ritrae Sabrina con suo marito Carlo che le poggia una mano sulla pancia e giù di commenti pieni di affetto.

Praticamente ogni singolo utente che ha commentato ha fatto gli auguri alla coppia per il nuovo bambino e non vedono l’ora di scoprire se è un’altra femminuccia o un maschietto. La Ghio ha messo il like a tutti i commenti che le augurano il meglio ma pochissimo tempo fa ha fatto una rivelazione scioccante.

La confessione di Sabrina Ghio

Malgrado la foto con la mano del marito sulla pancia, che quasi sempre sta ad indicare l’arrivo della cicogna, poco tempo fa Sabrina Ghio ha fatto una confessione inaspettata. L’ex tronista di U&D ha smentito la sua gravidanza e anche se ha messo i like ai commenti che le facevano le congratulazioni, lei non è incinta.

La donna ha spiegato che Carlo le ha messo la mano sulla pancia perché non sa mai dove posizionare gli arti superiori e questa posa non significa che la coppia sia in dolce attesa. Nonostante la smentita, però, la Ghio ha anche dichiarato che Negri vorrebbe un altro figlio, quindi una terza gravidanza non è del tutto da escludere.