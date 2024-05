Perla Vatiero, “Non scrivere minch***e” lo scontro con Valeria Graci: zuffa davanti a tutti | Che vergogna

Perla Vatiero attaccata duramente da Valeria Graci, si azzuffano pubblicamente per il commento fuori luogo, che figuraccia.

La vincitrice dell’ultimo Grande Fratello si è trovata suo malgrado protagonista di una zuffa con Valeria Graci, comica nota per aver fatto numerosi sketch con l’ex collega con Katia Follesa.

Il fattaccio è avvenuto in pubblico, sotto gli occhi di tutti. Alcuni hanno provato a intervenire ma non è servito a nulla: l’attacco è arrivato ferocissimo senza possibilità di difesa.

Sembra strano che due personalità così lontane si siano azzuffate, eppure ormai nel mondo dello spettacolo succede di tutto. Testimoni sono le centinaia di persone che hanno assistito attonite allo scontro, incredule di ciò che stavano guardando.

Difficile dire ora come si evolveranno le cose e se le due riusciranno a fare pace: per il momento la situazione è un po’ complicata e non sembrano esserci movimenti che fanno sperare, dall’una o dall’altra parte.

La vincitrice del GF

Nata ad Angri, in provincia di Salerno, nel 1998, Perla Vatiero si è fatta conoscere al pubblico italiano con la sua partecipazione a Temptation Island insieme al fidanzato Mirko Brunetti, nel 2023. La coppia non resiste all’Isola, ma Perla non si dà per vinta e nello stesso anno decide di partecipare al Grande Fratello, dove incontra nuovamente Mirko e Greta. L’ex coppia si riavvicina e oggi Perla e Mirko hanno affrontato i loro problemi e sono di nuovo uniti.

Ma se dal lato dell’amore va tutto a gonfie vele, lo stesso non si può dire della vita professionale dell’influencer: Perla si è accapigliata con Valeria Graci sotto gli occhi di tutti, senza preoccuparsi che le persone stessero guardando. Una scena che ha dell’incredibile.

L’attacco a Perla Vatiero

Sul suo canale Instagram dedicato ai fan, l’influencer ha pubblicato una foto con una faccia piuttosto distrutta, scrivendo di aver appena finito di fare le unghie. Vatiero pochi giorni fa aveva comunicato ai follower di essersi beccata un virus che l’aveva costretta in casa a riposo e la sua “faccia distrutta” nel messaggio si riferiva proprio al fatto che era ancora provata dalla malattia. Ma c’è chi ha interpretato il suo messaggio come un essere stanca dopo la beauty routine e le critiche sono state feroci.

Tra chi ha attaccato l’influencer c’è anche la comica Valeria Graci che, senza mezza termini, le ha detto di smettere di scrivere altre “min**iate”, criticando per l’appunto il suo messaggio dopo l’incontro dall’estetista. C’è chi ha riso al commento della comica e chi invece ha criticato aspramente Graci e dicendole di essere solo un’invidiosa. Vatiero non ha risposto alla provocazione e non ha rilasciato commenti in merito, almeno non ancora.