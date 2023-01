Harry umilia suo padre in pubblico | Un gesto grave e oltraggioso andato in mondovisione: è il punto più basso – FOTO

Un gesto oltraggioso del Principe Harry mortifica il sovrano e questo lo allontanerà ancora di più dalla Famiglia Reale.

I funerali della compianta Regina Elisabetta II sono andati in diretta in tutto il mondo e molte persone hanno avuto la possibilità di assistervi anche a distanza, senza ignorare gli eventuali comportanti inappropriati messi in atto dai membri della Royal Family. Ad attirare l’attenzione del pubblico è stata una mancanza da parte del secondogenito dell’attuale sovrano, nonché il nipote preferito di Elisabetta II, ovvero il Principe Harry.

Durante le prime fasi della funzione funebre, Harry era dietro al padre e, al momento dell’inno inglese, il Principe ha scelto di non cantarlo. Quest’azione è stata interpretata da molti giornalisti come una presa di posizione contro il proprio padre.

Inoltre, non cantare l’inno nazionale, cambiato per l’occasione da God save the Queen a God save the King, è parso come una ribellione, un diniego, nei confronti del nuovo regnante.

Per le menti più pungenti e critiche, si è valutata la possibilità che il duca del Sussex si sia rifiutato di omaggiare il nuovo Re con l’inno inglese, durante il funerale per rendere onore alla compianta Regina Elisabetta II, proprio per remare contro il padre e la sua nuova posizione nella Monarchia.

Il mondo intero è stato testimone dell’astio e dell’irriverenza che il Principe Harry ha dimostrato nei confronti di Re Carlo III, nonché suo padre. Questa sua scelta non ha fatto altro che alimentare il fuoco dei litigi e delle discrepanze che brucia la Royal Family da qualche tempo e che sta distruggendo tutti i rapporti familiari.

La disapprovazione evidente del duca del Sussex nei riguardi del Re inglese dissiperebbe ogni dubbio circa l’allontanamento suo e di sua moglie, Meghan Markle, dalla Famiglia Reale.

Inoltre, a breve dovrebbe uscire l’autobiografia di Harry, un libro che promette di rivelare scottanti verità sulla Corona inglese, più precisamente sulla Royal Family. Se queste presupposizioni si dovessero rivelare vere, Harry e Meghan sarebbero, senza ombra di dubbio, sradicati dal Palazzo Reale e non considerati più membri della Royal Family.

Dopo che le telecamere hanno mostrato al mondo intero il rifiuto da parte del Principe Harry di partecipare all’inno inglese, la stampa nazionale ed internazionale si è messa subito in moto per cercare delle plausibili ragioni dietro a questo gesto burbero.

Una ragione sarebbe stata la scelta di Re Carlo III di distanziare il suo secondogenito dal nucleo principale della famiglia, come ha fatto proprio durante i funerali della Regina Elisabetta II, che lo hanno visto seduto in seconda fila, dietro al padre.

Secondo il giornale inglese Daily Telegraph, Harry e Meghan non sono andati alla cena organizzata con i 500 invitati provenienti da tutte le parti del mondo che hanno presenziato le esequie della Regina. L’ennesimo affronto in una famiglia ormai frastagliata, con i suoi membri sparsi tra l’Inghilterra e gli Stati Uniti.