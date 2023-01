Allarme rosso Claudio Baglioni | Annullati d’urgenza i concerti: è bloccato a letto

Annullate numerose date dei concerti dell’amatissimo cantante italiano Claudio Baglioni a causa delle sue condizioni di salute. Ecco cosa sta succedendo e come sta.

Rimandati i concerti di Baglioni

Brutte notizie per i fan dell’intramontabile Claudio Baglioni: coloro che pensavano di incontrarlo ai concerti di Varese, Como e Lugano – in programma questa settimana – rimarranno molto delusi sapendo che sono stati improvvisamente annullati.

La notizia si fa ancora più allarmante se si considera il motivo. Purtroppo, la causa sono le sue condizioni di salute. Claudio Baglioni sta poco bene ed è stato costretto a rimandare ben tre date molto importanti del suo tour, deludendo i suoi fan.

Ma cosa sta succedendo e quali sono le condizioni di salute di Baglioni? Ecco tutte le informazioni a riguardo.

Le condizioni di salute di Baglioni

A comunicare la decisione di annullare le date di Varese, Como e Lugano è stato proprio l’ufficio stampa Friends and Partners, che ha detto “necessario” procedere con lo spostamento. La comunicazione lascia intendere che le sue condizioni di salute siano davvero precarie.

Claudio Baglioni, uno dei cantanti più apprezzati del panorama italiano, sta piuttosto male e non potrebbe sostenere i tre concerti.

Non è un periodo facile per lui, che negli ultimi mesi sta avendo molti problemi di salute per via di una forte influenza che lo ha costretto a rimanere a letto per giorni.

Le sue condizioni sono così precarie che ha preso la drastica decisione di rimandare alcune date del suo tour, riprogrammato per febbraio e marzo, anziché per gennaio. Due mesi di differenza dovrebbero bastare per assicurare ai fan la sua presenza. Ecco quando sono stati riprogrammati i concerti.

Le date riprogrammate

Le date di gennaio sono state rimandate a febbraio e marzo per dare il tempo a Claudio Baglioni di riprendersi dalla brutta influenza che ha contratto.

Il concerto di Varese si terrà il 21 febbraio, quello di Lugano il 6 marzo e quello di Como il 27 febbraio.

Un brutto colpo per i fan più appassionati che non vedevano l’ora di incontrarlo di persona e cantare a squarciagola le sue canzoni, colossi del repertorio di musica italiana.

Inoltre, molti di loro sono preoccupati per le sue condizioni di salute: è vero che si tratta di una semplice influenza, ma probabilmente è molto forte, altrimenti non avrebbe deciso di modificare completamente il tanto atteso tour.

Informiamo i lettori che i biglietti per le date annullate potranno essere valide anche in quelle sostitutive. Non ci resta che sperare che Claudio Baglioni si riprenda al più presto.