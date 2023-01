Milly Carlucci sotto shock: “Lascio Ballando con le Stelle” | Se ne va e sbatte la porta

Questa edizione di Ballando con le stelle si è conclusa da poco ancora tra le polemiche. Il programma condotto da Milly Carlucci è stato al centro di diverse discussioni che l’hanno resa una delle più problematiche e difficili di sempre. Adesso, parla un professionista del programma che ha deciso di abbandonare definitivamente Ballando.

Ballando con le stelle è un programma di punta dell’inverno di Rai 1, in onda da oltre quindici anni condotto da Milly Carlucci. Lo show è ancora adesso dopo così tanto tempo ancora seguitissimo sia in televisione che sui social, dove anche i più giovani amano twittare e parlare del programma.

Questa edizione di Ballando con le stelle è stata segnata senza dubbio da numerose polemiche che hanno reso il percorso dei vip in gara, della conduttrice e dei giurati abbastanza arduo. A spuntarla tra le coppie in gara quella formata da Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca, ripescata all’ultimo ma in grado di conquistare il primo gradino del podio. Anche qui, però, non sono mancate le obiezioni di chi ha creduto ad un diverso trattamento da parte dello show nei confronti di alcuni concorrenti.

Stiamo parlando di Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando che si scagliata più volte contro le decisioni dei suoi colleghi a causa dell’eliminazione, a detta sua ingiusta, del fidanzato in gara Lorenzo Bigiarelli. In aggiunta, Ballando con le stelle ha dovuto affrontare la squalifica di Enrico Montesano a poche settimane dall’inizio della trasmissione a causa di una maglia di ispirazione fascista indossata dall’attore durante le prove.

Per non parlare, poi, dell’appellativo poco carino usato da Iva Zanicchi nei confronti di Selvaggia Lucarelli in un momento di tensione in gara. Insomma, un’edizione veramente surreale. Ad aggiungere benzina sul fuoco ci ha pensato Simone Arena, uno dei professionisti dello show che era in coppia con Marta Flavi. Ecco cosa ha detto sui suoi social.

L’addio di Simone Arena a Ballando con le stelle

Il ballerino Simone Arena è uscito molto presto dalla competizione insieme a Marta Flavi. Al termine di Ballando, però, il ballerino ha deciso di abbandonare il programma senza rivelare nello specifico le motivazioni. L’uomo si è detto deluso in un lungo posto su Instagram attraverso il quale ha annunciato al pubblico il suo addio definitivo a Ballando.

Ecco cosa ha scritto: “Il format DWTS ( Dancing With The Stars, ndr) o in Italia chiamato con l’esatta traduzione è un format che adoro in cui ho avuto modo di partecipare ed anche l’onore di alzare la coppa insieme alla mia allieva e a cui ancora oggi credo molto nonostante la mia ultima esperienze. Questo è un format che trasmette veri valori come l’impegno, la genuinità, la passione e tanto altro. L’ho sempre visto come fonte di inspirazione artistica e umana”.

E ancora: “Mi dispiace che in Italia non rispecchi questi valori neanche lontanamente ed è la ragione per cui sin dall’inizio purtroppo avevo già capito. Ma si sa chi dice la verità è scomodo”. Simone, in seguito, ha continuato così: “Credo sempre nell’onestà nell’impegno e nella genuinità e credo anche che chi sa fare il suo lavoro non debba vendere la sua anima per quest’ultimo e che i professionisti meritino il loro rispetto”.

Il ballerino ha poi concluso lapidario il post: “Non ho dato spiegazioni dettagliate di cosa sia successo perché non credo meritino la mia attenzione chi mi ha seguito sa bene cosa sia successo e può trarre le sue conclusioni. Un abbraccio a tutti quelli che hanno voluto sapere. Ci vediamo nella pista viva la danza”.

La reazione del web e dei followers è stata rapidissima e tutti si domandano cosa sia successo per prendere una decisione così definitiva.