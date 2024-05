Eurospin, ritiro urgente di questo prodotto: “Non mangiatelo!”: arriva l’allerta dopo la scoperta della casa produttrice | Portalo indietro

Eurospin lancia l’allerta su un loro prodotto di punta, “Non mangiatelo!”. Scatta il ritiro immediato, se lo hai in casa riportalo in negozio.

Poche ore fa è stato diramato l’allarme riguardante una pietanza altamente tossica messa in vendita in tutti i supermercati Eurospin d’Italia. La consumazione di questo prodotto potrebbe causare diverse complicazioni medico-sanitarie e, in alcuni casi, si potrebbe anche rischiare la morte per aver ingerito tale alimento.

Per evitare spiacevoli conseguenze con probabile tragico epilogo, è meglio non comprare nella maniera più assoluta tale prodotto e se lo avete già acquistato non mangiatelo! La cosa che bisogna fare è riportare l’alimento al supermercato dove avrete una sostituzione del prodotto o un rimborso in denaro.

L’alimento in questione è stato dichiarato pericoloso per la salute di chi lo consuma a causa della presenza di Clostridi che producono la tossina botulinica, meglio nota come botulino. Ingerire tale tossina può causare il botulismo, vale a dire una malattia molto grave che può portare alla paralisi e, nei casi peggiori, anche alla morte.

Non è la prima volta che un supermercato dirama un richiamo urgente per un prodotto, anzi: molto spesso vediamo cartelli vicini al prodotto in vendita che avvisa la clientela della pericolosità dell’alimento e consigliano vivamente di non consumarlo e di restituirlo in negozio. Si deve prestare la massima attenzione non solo alle scadenze dei cibi ma anche ai loro componenti.

L’alimento pericoloso

Il prodotto che è stato ritirato in massa da ogni Eurospin d’Italia è una zuppa fresca con farro e verdure a marchio Foglia Verde di Eurospin. Per riconoscere il prodotto dannoso per la salute bisogna controllare che sia una zuppa fresca con farro e verdure di marca Foglia Verde, con il numero di lotto L124110, la data di scadenza del 09/05/2024 e con un peso di 620 grammi.

Questa zuppa si trova nei banchi frigo di tutti gli Eurospin del nostro paese e se vi siete resi conti di avere in casa tale prodotto, non dovete assolutamente mangiarlo ma dovete portarlo indietro per ricevere uno scambio o un rimborso in denaro. La malattia che può causare questa zuppa fresca è molto pericolosa e può anche far morire la persona che ha ingerito il prodotto.

Il botulismo, che cos’è

Il botulismo è la malattia che deriva dell’ingestione della tossina botulinica, o botulino, che può causare diversi disturbi gravi al nostro organismo. I sintomi del botulismo possono presentarsi a poche ore dall’ingestione della tossina ma anche dopo diversi giorni. Tra i sintomi più comuni che questa malattia può causare abbiamo:

una visione doppia o sfocata, le palpebre cadenti, complicazioni nella deglutizione e nel parlare, la bocca secca, una debolezza muscolare in tutto il corpo e, nei casi più gravi e pericolosi, anche una paralisi che potrebbe comportare non solo difficoltà respiratorie ma anche la morte della persona.