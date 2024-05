“Era alcolizzato, quando beveva sp…”, dopo anni Michelle Hunziker ha detto la verità: l’amore doloroso che l’ha allontanata

Michelle Hunziker ha parlato di quell’amore così forte ma anche tanto doloroso, purtroppo lui era un alcolizzato e quando beveva…

Ospite a Verissimo, Michelle Hunziker insieme ad Anna Tatangelo ha parlato nel salotto di Silvia Toffanin del prossimo programma televisivo. Io Canto Family, spin off di Io Canto Generation, arriverà su Canale 5 e avrà come protagonisti ragazzi tra i 10 e i 15 anni dotati di talento musicale.

Proprio le parole che Michelle Hunziker ha pronunciato in riferimento al programma, ai giovani e alle loro famiglie hanno fatto riemergere ricordi passati.

Arrivata al successo in giovane età, Michelle è uno dei volti più noti e amati della televisione italiana. Con due matrimoni alle spalle e tre bellissime figlie, la conduttrice svizzera ha oggi quarantasette anni ed è nonna di un bambino di un anno.

Non sempre però la sua vita è stata felice. Michelle ha parlato infatti del suo doloroso passato e dei problemi con l’alcol avuti dalla sua famiglia.

Michelle Hunziker racconta il suo doloroso passato: dagli anni difficili al successo

Nata a Sorengo, un piccolo comune svizzero del Canton Ticino nel distretto di Lugano nel gennaio del 1977, Michelle Hunziker è una conduttrice televisiva, attrice, cantante ed ex modella svizzera con cittadinanza italiana.

Michelle ha debuttato in televisione come concorrente di Miss Buona Domenica nel 1994. Salita alla ribalta con la conduzione del programma pomeridiano di Italia 1 Colpo di fulmine, è stato grazie alla conduzione di Zelig, Scherzi a parte, Paperissima e Striscia la Notizia se Michelle ha ottenuto il successo di pubblico. Nonostante ora abbai una vita piena di felicità, Michelle non dimentica le difficoltà del suo passato. Dal rapporto difficile con il padre, al primo divorzio, al periodo trascorso in una psico-setta da cui ha faticato a liberarsi, al secondo divorzio.

Il difficile passato di Michelle: il racconto durante l’intervista in televisione

In un’intervista di qualche tempo fa, la showgirl svizzera aveva raccontato a Don Marco Pozza la sua infanzia e il suo legame con i genitori. I primi anni di vita sono stati per Michelle molto difficili, soprattutto per via del padre che aveva problemi con l’alcol. La conduttrice ha raccontato che nonostante il padre le volesse molto bene, quando beveva «spaccava tutto» ciò che lo circondava.

La madre cercava di farle capire come il padre avesse un problema con l’alcol, ma lei credeva che lui non le volesse abbastanza bene. La gioia per la maternità ha segnato per Michelle l’inizio di una nuova vita. Adesso la carriera della show girl proseguirà con il nuovo programma televisivo.