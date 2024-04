Michelle Hunziker, “Incinta così presto non me…” lo ha finalmente rivelato | L’emozione è alle stelle

Una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole e ha riempito i cuori di gioia, Michelle Hunziker e l’emozione senza fine.

«Non mi aspettavo di rimanere incinta così in fretta». Questa la confessione che la nota conduttrice svizzera, Michelle Hunziker, ha rilasciato a Vanity Fair.

Nata a Sorengo, un piccolo comune svizzero del Canton Ticino nel distretto di Lugano nel gennaio del 1977, Michelle Hunziker è una conduttrice televisiva, attrice, cantante ed ex modella svizzera con cittadinanza italiana.

Arrivata al successo in giovane età, Michelle è uno dei volti più noti e amati della televisione italiana. Con due matrimoni alle spalle e tre bellissime figlie, la conduttrice svizzera ha oggi quarantasette anni ed è nonna di un bambino di un anno.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Michelle ha parlato della maternità e della sorpresa che ha avuto.

L’intervista di Michelle Hunziker a Vanity Fair e la sua confessione sulla gravidanza

Michelle Hunziker ha debuttato in televisione come concorrente di Miss Buona Domenica nel 1994. Salita alla ribalta con la conduzione del programma pomeridiano di Italia 1 Colpo di fulmine, è stato grazie alla conduzione di Zelig, Scherzi a parte, Paperissima e Striscia la Notizia se Michelle ha ottenuto il successo di pubblico.

La conduttrice è stata spesso al centro del gossip per la sua vita sentimentale. Nel 1994, ancora minorenne, ha avuto una relazione con il conduttore televisivo Marco Predolin, più grande di lei di ventisei anni. Nell’estate del 1995 Michelle ha conosciuto a un concerto a Milano Eros Ramazzotti. Dalla loro relazione, il 5 dicembre 1996 è nata Aurora. Un anno e mezzo dopo, nell’aprile del 1998, il cantante romano e la conduttrice sono convolati a nozze. Il loro matrimonio è terminato nel 2002, con il divorzio legale nel 2009.

Le figlie di Michelle Hunziker: la confessione della conduttrice svizzera sulla gravidanza

Nel 2011 Michelle ha iniziato una relazione con Tomaso Trussardi, figlio del fondatore dell’omonima casa di moda. Dal loro amore il 10 ottobre 2013 è nata Sole Trussardi. Nel giorno del primo compleanno della bambina, la coppia è convolata a nozze. Nel marzo dell’anno successivo, nel 2015, è nata la seconda figlia, Celeste Trussardi. Dopo sette anni di matrimonio, nel gennaio di due anni fa Michelle e Tomaso hanno divorziato.

Michelle non ha mai nascosto di avere un forte istinto materno, che ora manifesta con il nipotino. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, la conduttrice svizzera ha ricordato della sorpresa da lei provata nell’apprendere della seconda gravidanza. Michelle desiderava avere un altro figlio, ma non si sarebbe mai aspettata che sarebbe accaduto così presto. L’istinto materno che la show girl ha manifestato nei confronti delle tre figlie si è riversato anche sul nipotino. Il 30 marzo dello scorso anno, Aurora Ramazzotti ha dato alla luce Cesare Augusto. Oggi la conduttrice dedica moltissimo tempo alla famiglia, prendendosi cura delle due bambine e del piccolo nipotino.