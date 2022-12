Lorella Cuccarini su Raffaella Carrà: “Un’amara delusione…” : la showgirl fa chiarezza

Regina indiscussa della televisione italiana, Lorella Cuccarini è stata intervistata da Silvia Toffanin nei salotti di Verissimo. La celebre ballerina ha parlato un po’ di sé, del suo lavoro ad Amici e ha fatto un’incredibile confessione sul suo rapporto con Raffaella Carrà. Vediamo cosa ha detto.

La celebra ballerina, cantante e conduttrice Lorella Cuccarini è attualmente una professoressa nella scuola di Amici insieme a Rudy Zerbi, Arisa, Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro. La Cuccarini è felicissima in questa veste soprattutto perché ha la possibilità di aiutare molti giovani a coltivare i loro sogni.

Recentemente Lorella Cuccarini ha assistito ad una sfida di canto tra gli aspiranti concorrenti Ascanio e Angelina Mango dove quest’ultima ne è uscita vincitrice. Attualmente alunna della scuola, Angelina Mango non è altro che la figlia del compianto cantante Mango, scomparso nel 2014.

Lorella Cuccarini è stata recentemente intervistata da Silvia Toffanin nei salotti di Verissimo dove ha raccontato molto della sua esperienza di Amici. La Cuccarini ha approfittato dell’intervista per chiarire alcune questioni irrisolte che riguardano il suo rapporto con raffaella Carrà.

Con l’indimenticata conduttrice la Cuccarini ha attraversato dei momenti di tensione in seguito ad un evento particolare che le ha viste coinvolte entrambe, Nell’intervista Lorella si è messa a nudo e la sua replica ha stupito Silvia e tutto il pubblico.

I rapporti tra Lorella e Raffaella Carrà

I dissidi tra Lorella Cuccarini e Raffaella Carrà risalgono a qualche anno fa quando la Cuccarini avrebbe dovuto essere il giudice del format Furore, Furore, Furore. Il programma televisivo prodotto da Raffaella Carrà e Sergio Japino e condotto da Ivan Olita era un talent andato in onda nel 2015 su Rai Uno e prevedeva appunto la presenza di alcuni giudici.

La Cuccarini, però, poco prima del debutto della trasmissione è stata scartata dal ruolo e tale decisione ha provocato in lei una fortissima delusione. Ed è in questa occasione che la Cuccarini si è lasciata andare ad uno sfogo sui suoi canali social.

Il 14 novembre 2015 su Twitter, Lorella ha scritto: “Nn ci siamo incontrate per 30 anni @raffaella. Spero di nn incontrarti nei prossimi 30. Umanamente sei stata un’amara delusione”.

A Verissimo Lorella Cuccarini ha deciso spiegare meglio l’accaduto e ha dichiarato: “Ma sai è chiaro poi che quando succedono queste cose, con il passare del tempo si ricama anche molto rispetto a quello che poi che si è detto. Per me rimane intatta la grande stima e affetto e amore che io ho avuto per lei. Così come per un’altra icona per me, che è Carla Fracci“.

Insomma, a distanza di anni dalla delusione subita le cose sono cambiate soprattutto alla luce della scomparsa della grandissima Raffaella Carrà per la quale da parte di Lorella Cuccarini sono rimasti profondi sentimenti di stima e affetto.