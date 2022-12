Ecco che fine ha fatto Sara Tommasi, la malattia diagnosticata. Una fine terribile

“Vi spiego perché ho iniziato a drogarmi”, queste le parole di Sara Tommasi che aveva iniziato come soubrette in televisione alcuni anni fa ha passato un periodo drammatico durante il quale inizialmente si avevano notizie poco edificanti sulla ragazza, si parlava di droga e pornografia e di certo Sara non stava bene.

A un certo punto è sparita dalla circolazione e non se n’è saputo più niente. Ora è tornata in televisione ed è lei in prima persona a raccontare la sua storia, svelando i motivi che si celano dietro il suo periodo buio.

Vi ricordate di Sara Tommasi? È stata molto popolare come showgirl agli inizi del 2000 e fino al 2010. Quello senz’altro è stato un periodo molto importante e positivo per Sara Tommasi, ma poi come sappiamo la sua storia personale è cambiata e così anche quella professionale a causa dei suoi problemi con la droga di cui non aveva mai parlato fino ad oggi.

Nei suoi anni buoni aveva partecipato a diversi programmi televisivi sia Rai che Mediaset tra i quali ricordiamo il suo ruolo come “paperetta” di Paperissima e quello di “Schedina” per Quelli che il calcio. Su Rai 2 inoltre è stata una delle concorrenti dell’edizione 2006 de L’Isola dei Famosi.

Proprio nel 2006 Sara Tommasi ha posato per il calendario Max che ha segnato l’apice della sua popolarità. Ma il cambio di rotta molto drastico nella sua vita avviene appunti tra il 2010 e il 2011. Tutto comincia con il “caso Ruby” nel quale viene coinvolta anche se lei smentisce e dichiara di non essere mai stata una escort.

Nel 2012 e nel 2013 poi si parlò molti di lei per alcuni filmati a luci rosse che la vedevano protagonista, uno di questi in particolare è il più discusso: Confessioni private, che fu sequestrato dalla Polizia Giudiziaria dopo una denuncia presentata dalla stessa Sara Tommasi tramite il suo avvocato Alfonso Luigi Marra. Come ricorderete Sara disse di essere stata drogata e costretta a girare quelle scene dal regista del film.

Sara Tommasi e la droga

Nel 2019 poi Sara Tommasi ha aperto una panetteria a Narni, la sua città natale nel cuore dell’Umbria e nel 2021 ha sposato il manager Antonio Orso e sembra che abbia ripreso una vita normale lontana dalla televisione, dai pettegolezzi ma soprattutto dalla droga.

Sono passati anni dalla sua ultima apparizione in televisione ma negli ultimi giorni è comparsa di nuovo, su Antenna 3 per la precisione nel programma Lombardia Nera dove Sara Tommasi ha rivelato i motivi che l’hanno spinta a drogarsi dieci anni fa.

“Qualche anno fa mi è stato diagnosticato il bipolarismo. Questa malattia ti porta a usare le sostanze stupefacenti. Non te ne rendi conto, però spesso la droga ti porta in situazioni di pericolo. Abbassa le tue difese naturali. Ti accorgi solo il giorno dopo ti aver fatto una sciocchezza. Grazie all’aiuto degli specialisti, di mia madre e di mio marito. Ho ripreso in mano la mia vita, sono felice”.

Oggi Sara Tommasi è sicuramente più serena e vive felice rispetto agli anni della popolarità.