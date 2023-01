“Ci ha lasciati”: grave lutto annunciato da Veronica Gentili | Impossibile trattenere le lacrime

Tutti conosciamo e apprezziamo Veronica Gentili, ma vi siete mai chiesti chi è sua madre? Si tratta di una donna molto famosa che ha segnato il panorama artistico italiano, molto colta e con una forte passione per l’arte. In pochi conoscono il loro legame.

Veronica Gentili è certamente una delle giornaliste più apprezzate della televisione italiana: la sua professionalità l’ha resa nota al grande pubblico e le ha permesso di ottenere il successo che meritava. La donna, oltre al giornalismo, ha tante altre passioni, come la scrittura, lo sport e la politica.

Il suo carattere forte l’ha portata a ottenere ruoli molto importanti in televisione e condurre programmi come Radio 24, Coffe Break e Stasera Italia. Dopo aver intrapreso gli studi classici, durante i quali ha coltivato la passione per la letteratura, si è diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. In seguito ha poi debuttato come attrice e sceneggiatrice con l’Otello di William Shakespeare.

Veronica Gentili: sua madre è famosissima

È stato dopo la sua partecipazione a Piazza Pulita che Veronica Gentili si è fatta notare in televisione e nel mondo del giornalismo. In tanti l’hanno voluta come commentatrice politica, e alla fine la giornalista ha iniziato a lavorare per Il Fatto Quotidiano e poi è sbarcata alla conduzione di Controcorrente.

Di animo forte e determinato, la giornalista si è trovata più volte in situazioni “scomode”, come quando ha litigato con Vittorio Sgarbi, che le ha mancato di rispetto. Infatti il critico d’arte l’aveva apostrofata con “quella” e la Gentili era andata su tutte le furie, rispondendo a tono. La litigata aveva fatto il giro del web in pochissime ore e gli utenti avevano preso le sue difese.

Veronica Gentili deve gran parte delle sue passioni e del suo amore per la cultura a sua madre, una donna che è stata una figura molto importante per il panorama artistico italiano. In pochi lo sanno, ma la madre della giornalista è proprio la pittrice e gallerista Netta Vespignani.

La donna era appassionata d’arte e commercializzava anche delle opere. Era appassionata in particolare di espressionismo barocco, corrente artistica sulla quale ha scritto tantissimi libri. Frequentava molti salotti culturali con personaggi del calibro di Alberto Moravia e Pierpaolo Pasolini. La donna aveva curato anche tante mostre ed era sposata con un pittore.

Purtroppo Netta Vespignani se n’è andata nel 2021 e la giornalista ha voluto ricordarla con un messaggio commosso: “Mamma ci ha lasciato ma il suo ricordo resta in tutti i coloro che l’hanno amata. Una personalità vivace, una protagonista, un’artista straordinaria. In questo periodo così cupo e difficile avremmo voluto ricordarla con una cerimonia fatta anche di allegria, quella che ha regalato a tante persone”.