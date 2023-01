Una pensione da far paura: Papa Francesco è ricchissimo | Le cifre da capogiro del Santo Padre

Sapevate che Papa Francesco potesse guadagnare cifre così alte? In molti sono rimasti stupiti dopo aver letto a quanto ammonta la pensione del santo padre. Amato da tutti, anche dai credenti di altre religioni, il Papa guadagna una pensione molto sostanziosa.

Papa Francesco si è fatto amare da tutti grazie ai suoi modi gentili e sinceri e la sua umiltà. Il santo padre è sempre pronto ad ascoltare e aiutare chi ne ha bisogno, ed è anche molto ironico: è anche per questo che così tante persone lo amano e lo rispettano. Il Papa è in stretti rapporti con Benedetto XVI, Papa emerito: i due si sono incontrati 10 giorni dopo l’elezione al soglio di Pietro.

Il Papa si è sempre schierato a favore dei poveri e delle persone ai margini della società, e si è anche dimostrato una persona molto aperta: al contrario della maggior parte dei suoi predecessori, ha espresso il suo supporto alle unioni civili, ai diritti degli omosessuali, e si è anche dimostrato pronto al dialogo su temi delicati come l’aborto.

La pensione di Papa Francesco

Jorge Mario Bergoglio è diventato Papa il 13 marzo 2013 dopo che Ratzinger ha rinunciato al suo ruolo. Quest’anno si celebra il decimo anno del suo insediamento. Bergoglio è il primo papa proveniente dai chierici regolari della Compagnia di Gesù, ovvero i Gesuiti. Il suo impatto sulla società è innegabile e le sue gesta rimarranno per sempre nel cuore di tutti.

Papa Francesco ha sempre promosso il dialogo tra le culture e le religioni, riuscendo persino a creare un bel rapporto con la comunità islamica. Molti lo considerano un esempio e un portatore di speranza.

In tanti, però, si chiedono quanto guadagni effettivamente quello che è il capo della Chiesa Cattolica. La questione dei guadagni degli ecclesiastici è sempre stata piuttosto spinosa, con chi sosteneva che queste figure prendessero troppi soldi, andando contro i principi stessi del Cristianesimo.

Ebbene, per fare un confronto pensate che Papa Ratzinger percepiva una pensione di 2.500 euro al mese, senza considerare che non aveva spese in quanto era tutto pagato dalla Chiesa. Papa Francesco prendeva la stessa cifra, ma ha deciso di rinunciare questo “stipendio” fisso.

L’attuale Papa ha comunque accesso al fondo dello IoR, l’Obolo di San Pietro, che 10 anni fa ammontava a ben 65 milioni di euro. I soldi provengono dalle donazioni dei fedeli e servono a finanziare i progetti benefici della chiesa. Papa Francesco, in un atto di solidarietà, ha deciso di rinunciare ai soldi che gli entravano ogni mese, donandoli al fondo. Un gesto che è stato molto apprezzati da seguaci e non.