Divorzio imminente per Milly Carlucci, interviene la polizia | Tutta colpa della truffa

Indiscrezioni vogliono che Milly Carlucci sia in dirittura d’arrivo con Angelo Donati, suo marito da tantissimi anni: il gossip parla di un divorzio imminente, causato da una terribile crisi che si è insinuata nella coppia. Ma cosa è successo davvero?

I fan di Milly Carlucci si sono spaventati non poco quando hanno letto del divorzio tra lei e Angelo Donati: subito si sono precipitati a controllare se fossero vero, increduli di fronte alla notizia. La news ha fatto il giro d’Italia in pochissimo tempo e ha scaldato il web.

Chi segue da tempo la conduttrice sa che i due si sono sposati nel 1985 e hanno avuto due figli, Angelica e Patrick, che oggi hanno rispettivamente 37 e 32 anni. I due non hanno seguito la carriera della madre: Angelica lavora presso la società del padre, la Donati S.p.A., mentre Patrick vive a Londra e lavora in un’azienda del posto.

Milly Carlucci prossima al divorzio?

La star di Ballando con le stelle ha fatto preoccupare molto i suoi fan quando è diventata protagonista di una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato: voci sempre più insistenti parlavano di divorzio tra lei e suo marito Angelo Donati.

Eppure, sostenevano i fan terrorizzati, tra i due non c’era mai stata l’ombra di una crisi: la coppia non era mai finita sui giornali di gossip per qualche problema e sono sempre stati visti insieme a partecipare a eventi Rai o nel mondo dell’imprenditoria.

Insomma, i due sono sempre stati molto legati, o perlomeno era questa l’idea che davano all’esterno. Nessuno, quindi, si sarebbe mai immaginato di sapere che la coppia era in dirittura d’arrivo e che presto sarebbero arrivate le carte del divorzio. D’altronde potevano benissimo essere riusciti a nascondere tutto per non far parlare i giornali, fino ad arrivare al punto di non ritorno.

Ma cosa è accaduto davvero? In realtà si tratta di una bufala bella e buona, anzi: è una vera e propria truffa! Sì, perché si è scoperto che la notizia sul divorzio era stata fatta circolare addirittura da Panama: un gruppo di criminali cercava di estorcere dei soldi ai poveri fan che cliccavano sulla notizia per saperne di più.

Una volta cliccato sul link, infatti, il sito riportava all’acquisto di un prodotto per poter procedere con la lettura. Una truffa in piena regola che è stata segnalata alla polizia postale; il sito alla fine è stato chiuso.

Per quanto riguarda la conduttrice e l’imprenditore, tra i due non ci sono segnali di crisi: la notizia era inventata di sana pianta e per fortuna alla fine ha smesso di circolare grazie all’intervento delle forze dell’ordine.