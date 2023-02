Al Bano asfalta Romina Power e difende Loredana | Parole clamorose

Al Bano ha recentemente concesso un’intervista al settimanale Novella 2000 esprimendo la sua opinione sulla tanto discussa diatriba fra la sua attuale compagna Loredana Lecciso e Romina Power, ex moglie e ancora collega nella musica. Ecco cosa ha dichiarato il cantante di Cellino San Marco.

Malgrado la separazione tra Al Bano e Romina sia avvenuta diversi anni fa, verso la metà degli anni Novanta, poco tempo dopo la scomparsa della primogenita Ylenia, i due nel corso degli anni hanno ripreso a frequentarsi, quantomeno sul piano professionale, ripristinando la coppia artistica e riprendendo a fare tour in giro per l’Europa.

Nel frattempo, tuttavia, se Romina non ha avuto relazioni fisse e ufficiali negli ultimi anni, Al Bano si è fatto un’altra famiglia con Loredana Lecciso dalla quale ha avuto altri due figli. Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, tra le due donne della vita di Al Bano non è mai corso buon sangue.

Come ricorderete, una delle scintille scoccate ultimamente è capitata lo scorso autunno quando Loredana Lecciso, ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica in, fu diffidata (insieme al programma) dal fare il nome di Romina Power.

In quella occasione fu la stessa Mara Venier a svelare il retroscena e ad augurare (in modo un po’ piccato) buon compleanno alla cantante che quel giorno, il 2 ottobre 2022, compiva gli anni. Da quel momento il web si è scatenato e anche i giornali ne hanno parlato molto creando un caso montato anche da persone vicine a Loredana Lecciso.

Queste persone, infatti, hanno riportato che da tempo Romina Power cercherebbe di offuscare in qualche modo la figura di Loredana e prevaricare su di lei. Le notizie in merito a questa sorta di faida sono andate avanti fin ora, quando all’alba dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo Al Bano, dopo mesi di silenzio ha detto la sua e ha asfaltato la ex moglie.

Al Bano in difesa di Loredana

È stato proprio durante l’intervista a Novella 2000 che Al Bano ha parlato della famosa diatriba tra l’attuale compagna e la ex moglie. Tutto questo è stato fatto per mettere un punto alla questione e proprio dal terzo personaggio di questa storia.

La frecciatina questa volta è direttamente per la ex moglie, Romina Power, alla quale Al Bano ha detto: “Ringrazio Romina per tutto quello che è riuscita a darmi, ma purtroppo mi ha anche tolto”.

Queste parole sono senz’altro forti a leggerle ora e dopo tanti anni, specialmente se pensiamo al drammatico momento che la coppia ha vissuto molti anni fa con la perdita della loro primogenita. Ma sono anche parole che così dette, lasciano anche alla libera interpretazione di chi le legge e potrebbe pensare di tutto. Le parole di Al Bano così prosegue:

“Così come ringrazio anche Loredana, sottolineando che non mi ha mai sottratto nulla a Romina che se n’era già andata, quasi dieci anni prima”.

Infine Al Bano mette un punto finale alla questione con un’ultima dichiarazione che taglia la testa al toro: “Loredana è stata una sferzata di primavera in un periodo difficile della mia vita. La mia casa era spoglia, con lei sono arrivati due fantastici figli che amo e seguo esattamente come gli altri”.

Sicuramente quello che spera Al Bano è di eliminare ogni ulteriore polemica andando a chiarire questi punti per lui fondamentali. Di certo lui che per una vita è stato al centro del gossip, fin dagli inizi della sua storia d’amore con Romina e poi in seguito anche nella storia con Loredana, adesso vorrebbe un po’ di pace.