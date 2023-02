Maurizio Battista travolto dal dramma familiare | Situazione disastrosa

Maurizio Battista il famoso comico romano ha deciso di dire tutto e di farlo sui social, sta vivendo un vero e proprio dramma e l’ha raccontato a tutti!

L’errore che spesso si commette nel pensare a un attore comico è il fatto che questi abbia una vita sempre felice e sulla cresta dell’onda. Il suo sorriso in scena equivale a quello nella vita privata e si tende a immaginare il comico come una figura sempre simpatica.

Ma in realtà non è sempre così perché anche i comici piangono e provano dolore. Spesso ce ne dimentichiamo ed è questo il caso di Maurizio Battista, comico romano famoso per i suoi sketch televisivi.

Di recente l’attore si è lasciato andare a un pianto liberatorio attraverso i suoi canali social e ha raccontato diffusamente di un dramma che lo ha colpito di recente.

Oggi Maurizio Battista ha sessantacinque anni e una carriera già lunga come cabarettista, considerato tra i migliori del nostro Paese. I suoi primi anni di carriera gli hanno dato la spinta verso la fama con degli sketch molto semplici. Battista, infatti, faceva una sorta di rassegna stampa leggendo gli annunci più strampalati sui principali quotidiani italiani, sapendo trovare il lato ironico della notizia.

In seguito ha cambiato stile e si è concentrato sulle differenze tra uomini e donne, affrontando in particolare i temi legati al rapporto di coppia e lo ha fatto prendendo spunto dalla vita privata condividendo situazioni capitate con la moglie o la suocera ed estremizzandole, appunto trovando la situazione comica.

Chiaramente questi temi risultano spinosi in un periodo storico come questo dove ogni frase o espressione fuori posto viene subito additata e contestata.

La sua comicità, d’altra parte non è sempre piaciuta e il comico romano è stato più volte criticato in particolare dalla giornalista più temuta di oggi, Selvaggia Lucarelli, la quale non ha mai nascosto di non apprezzare lo stile di Battista.

Questa cosa ha certamente colpito in qualche modo la carriera dell’attore ma non si è trattato della difficoltà più grande che ha dovuto affrontare. Del resto le polemiche e le critiche ci sono sempre, per tutti, e fanno parte del gioco.

Invece quando arrivano problemi più drammatici e più difficili da risolvere è proprio lì che si viene chiamati ad essere più forti e a volte si deve fare i conti con le proprie fragilità. Il dramma che ha vissuto Maurizio Battista è un dramma famigliare e l’attore ha condiviso quanto accaduto sui social anche per avere il sostegno e il consiglio dei suoi fan.

Maurizio Battista si confida e rivela i suoi drammi

In queste storie che ha condiviso, Maurizio Battista indossava gli occhiali da sole per camuffare in parte la commozione nel raccontare di vedersi costretto a vendere la cameretta della figlia Anna, avuta insieme all’attrice Alessandra Moretti. Il loro rapporto è iniziato nel 2015 e si è concluso nel 2021.

Ma non è finita qui perché l’attore romano ha rivelato ai suoi followers che sono circa due settimane che non vede la figlia anche se le ragioni non sono molto chiare. Quello che si è potuto capire è che si tratta di una scelta della stessa Anna, la quale non vuole vedere più il padre.

Questa situazione deve essere arrivata agli estremi al punto che attraverso le storie di Instagram, Battista ha lanciato una “call” per vendere la camera di sua figlia. I follower sono accorsi numerosi, provando innanzitutto a rincuorarlo. Questo dramma è forse uno dei più importanti nella vita di una persona e di sicuro uno dei più difficili da risolvere.