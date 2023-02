Test impossibile: riesci a vedere il numero? Se ci riesci sei un fuoriclasse!

Riesci a vedere il numero nascosto nel prato sottostante? Solo pochi hanno la vista così acuta da coglierlo. Mettiti alla prova e scopri se sei tra i pochissimi.

Internet propone ogni giorno innumerevoli test visivi: scorrendo sui nostri social, guardando le pubblicità, scopriremo di essere sempre messi alla prova da terzi. I test visivi servono a tenere allenata la mente e, per quanto possano sembrare di semplice risoluzione, richiedono impegno. Alcuni più di altri.

Oggi vi proponiamo un test visivo davvero di livello che solo poche persone riescono a risolvere. Nel prato in foto, infatti, si nasconde un numero. Riesci a visualizzarlo?

Il test del prato

È importante per l’essere umano tenere allenato il cervello. Per farlo, è necessario studiare, mettersi alla prova, aguzzare i cinque sensi. Esistono anche dei modi divertenti e leggeri di tenere impegnata la mente: tra questi rientrano sicuramente i test visivi.

Alcuni possono essere delle vere e proprie illusioni ottiche, che ingannano vista e cervello, spingendoci ad interrogarci su ciò che abbiamo difronte. Altre, invece, possono essere solo delle immagini piene, in cui individuare l’elemento cercato.

Spesso utilizzati per far divertire i bambini, sono un preziosissimo strumento che aiuta la mente a tenersi allenata. Ogni giorno ci imbattiamo in uno di essi, ma spesso non dedichiamo la giusta attenzione all’elemento che si presenta davanti ai nostri occhi.

Oggi vi proponiamo un test visivo davvero d’effetto: richiede pochi minuti, ma non tutti riescono a risolverlo. Solo pochissime persone hanno la capacità di visualizzare il numero nascosto nella foto. E tu sei tra questi?

Il prato proposto nell’immagine sembra incolto, eppure nasconde un numero a tre cifre. Osservando bene – e quindi aguzzando la vista – scoprirete che esiste davvero un numero nascosto tra la natura. Non tutti, però, sono in grado di trovarlo senza qualche indizio.

Prendetevi un attimo per osservare con attenzione e concentratevi. Non lasciatevi ingannare dal colore del prato, che nasconde ben tre numeri accostati. Riuscite a visualizzarli?

Il numero nascosto

Se siete riusciti a visualizzare il numero, complimenti! Siete tra le pochissime persone che sono riuscite a completare il test. Avete una vista acutissima, l’occhio dell’aquila.

Se, invece, non siete stati in grado di individuare il numero nascosto, non preoccupatevi. Ecco gli indizi per trovarlo in autonomia e completare il test.

A prima vista il prato sembra vuoto, eppure in mezzo ci sono ben 3 numeri. Al centro del prato c’è un 7, accostato a destra da un 1 e a sinistra dal 5.

Il numero nascosto è 571, eccolo evidenziato in foto.