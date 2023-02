Ambra Angiolini, inevitabile il ricovero in ospedale | Ha staccato la spina

Ambra Angiolini ha rivelato un’esperienza in ospedale, necessaria per la propria salute alla quale non si è potuta sottrarre. La sua dichiarazione è agghiacciante.

Ambra Angiolini ha deciso di vuotare il sacco e di raccontare di un ricovero al quale ha dovuto necessariamente sottoporsi un po’ di tempo fa per ragioni di salute.

Questo disturbo la logorava dall’interno, è successo in autunno quando si ricoverata per cercare di superare il problema. Ecco come sta oggi.

Ambra Angiolini è in un momento molto felice della sua carriera, reduce dall’ultima edizione di X-Factor come giudice della gara di canto più ambita accanto a Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi, ma a quel tavolo forse la sua è la carriera più variegata e più longeva.

Perché Ambra ha iniziato giovanissima nel programma di culto per ragazzi: Non è la Rai andato in onda negli anni Novanta e che la portò al fama, anche grazie a T’appartengo, singolo ritornato in classifica dopo anni, grazie alla sua esibizione proprio nella finale di X- Factor.

In seguito ai suoi esordi televisivi Ambra Angiolini si è poi specializzata nella recitazione, carriera che ha portato avanti con successo in film diretti da registi importanti: Saturno Contro, Bianco e nero, Ti ricordi di me? Un natale stupefacente, 7 minuti, Al posto tuo, Brave ragazze, Vengo anch’io, Stai lontana da me.

Negli anni Ambra Angiolini non si è mai fermata e ha saputo reinventarsi sempre, tra i suoi ultimi successi come attrice ricordiamo anche la serie di Ferzan Ozpetek, (con cui aveva già lavorato in Saturno contro), Le fate ignoranti.

Sul piano personale la vita di Ambra non è un mistero, l’attrice infatti ha vissuto un grande amore, di quelli che fanno sognare i fan con il cantante Francesco Renga, dal quale ha avuto due figli e poi quando la storia d’amore si è conclusa, ha avuto una relazione con Massimiliano Allegri, finita come ricordiamo con le corna di lui.

Ricordate le mutandine trovate in auto? Intorno a questa separazione, assai meno pacifica della precedente, il gossip ci ha sguazzato ma Ambra Angiolini ha dimostrato tanta forza anche di fronte al tapiro che le fu consegnato da Striscia la notizia.

Oggi Ambra racconta a cuore aperto di un’esperienza non facile che ha dovuto affrontare e che è stata assai più complessa della separazione da Allegri.

La depressione ha colpito anche lei

Ebbene sì, abbiamo già parlato in più occasioni di celebrità che hanno dovuto affrontare la depressione, una malattia di cui non si parla mai abbastanza. Anche Ambra Angiolini, purtroppo, ci è finita dentro e ha dovuto passare un periodo di ricovero durante il quale ha staccato la spina.

Oggi sta bene e ha ripreso a lavorare, ma ricorda quel momento con queste parole: “Volevo assolutamente guarire in tempo per lo spettacolo teatrale I pugni in tasca e ce l’ho fatta. Anzi, sono più iperattiva di prima”.

Questo evento è capitato quando l’attrice era ancora insieme a Francesco Renga e pare sia stato il motivo per cui avrebbe rimandato il matrimonio con lui, all’epoca. Lui stava per uscire con un suo album e fu complicato starle accanto ma ci riuscì nonostante tutto, occupandosi dei bambini.

La diagnosi al tempo fu di stress psicofisico e in quel periodo il loro rapporto dimostrò di essere davvero solido e profondo. Tra le cose che Ambra ha rivelato di soffrire di più sono le critiche dei giornalisti, specialmente i critici cinematografici che non sempre l’hanno apprezzata nel suo lavoro.

Oggi, come abbiamo detto Ambra è una donna risolta, più matura e più esperta nella professione ma di certo lo scoglio da superare non è stato una passeggiata, all’epoca se non avesse avuto la vicinanza di Francesco Renga e in generale della sua famiglia, probabilmente non ci sarebbe riuscita. Da tempo Ambra Angiolini conduce anche una vita più sana, fatta di riposo e una corretta alimentazione.