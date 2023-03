Eros Ramazzotti esce allo scoperto: si è fidanzato proprio con lei! | FOTO

Con chi si è fidanzato Eros Ramazzotti? Finalmente si mostra su Instagram con la sua nuova donna: è proprio lei.

Eros Ramazzotti dopo anni nell’ombra è uscito allo scoperto: su Instagram si è mostrato in compagnia della sua nuova fidanzata, mentre la bacia in modo passionale Ma chi è la donna misteriosa? Moltissime persone credono che si tratti di Giulia Accardi per vari motivi.

Per scoprire chi è bisogna fare attenzione ai dettagli. La foto condivisa dal cantante non mostra con chiarezza chi sia la donna vicino a lui, perché girata di lato. Forse voleva solo incuriosire i suoi fan, mantenere il mistero, o semplicemente vivere in privato la sua relazione, senza l’eccesisva interferenza dei media.

Dopo la foto ovviamente il web è esploso e ora è curioso di sapere di chi si tratti. Sappiamo che il grande amore di Eros è stata Michelle Hunziker. Dopo di lei è arrivata Marica Pellegrinelli, ma anche la loro storia è giunta al termine. Ora Eros ha deciso di rendere ufficiale la sua nuova relazione con quello scatto misterioso, che testimonia quanto sia felice ed entusiasta di comunicare al mondo di aver ritrovato l’amore.

Ecco chi è la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti

Già qualche mese fa erano uscite delle paparazzate di Eros in compagnia della modella Giulia Accardi. Proprio per questo motivo, c’è ragione di pensare che la donna su Instagram sia lei. Sbirciando sul profilo Instagram della modella non si riesce a raccogliere alcuna notizia o indiscrezione, l’unica cosa in comune che hanno è che sono entrambi molto riservati e forse stanno proprio cercando di tutelare il loro amore.

Per chi non la conoscesse, Giulia Accardi è una modella curvy, è del 1992 e oggi ha 31 anni. Originaria di Marsala, in Sicilia, ha pubblicato nel 2021 un libro dal titolo “Il potere dell’imperfezione” nel quale racconta la sua vita e delle difficoltà che ha incontrato nell’ambiente della moda per via delle sue curve.

La foto rivelatoria su Instagram

Nella foto postata su Instagram, Eros scrive “Auguri amore mio”. Le cose, quindi, sembrano davvero serie. Lo scatto non è ben decifrabile perché la donna è girata di profilo, ma tutto fa pensare che la nuova fidanzata di Eros sia proprio lei, Giulia Accardi. Nessun ritorno di fiamma quindi tra Eros e Michelle, un’illusione a cui molti fan avevano creduto.

I due ex coniugi si vogliono solo un gran bene e continuano a stimarsi nonostante il tempo che passi. Dimostrano che, nonostante la separazione, si può continuare a volersi bene ed esserci per i propri figli. Prestissimo, tra l’altro, diventeranno nonni: una nuova esperienza che li legherà ancora di più.