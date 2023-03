Test per verificare la velocità della mente | Se lo risolvi sei più scaltri di molti

Indovinate dove si nasconde il leopardo in questa immagine. Lo riconoscete? Il test tiene in allenamento la vostra mente.

Ultimamente online si trovano molti quiz, giochi e test visivi il cui scopo è l’allenamento della vista, della mente e della soglia di attenzione, il tutto con il preciso obiettivo di verificare le proprie capacità intellettive e tenere il cervello allenato.

Gli studiosi hanno prestato attenzione a questi test e quiz analizzando i dati e verificando che tali forme di intrattenimento sono utili non solo per vincere la noia ma anche per “tenerci svegli”, soprattutto in un’epoca nella quale gli automatismi della tecnologia ci hanno ridotti a dei meri esecutori che usano il cervello il meno possibile per ottenere più velocemente possibile i risultati.

Pertanto tenere allenata la mente con buone letture, scrivendo più spesso a mano, passeggiando di più ma soprattutto stimolarla a osservare i dettagli è utile per mantenerci giovani e soprattutto per non atrofizzare le cellule cerebrali prima del previsto. Ecco perché gli esperti consigliano anche quiz e test visivi, utili a questi scopi sopracitati. Vi proponiamo a tal proposito un test nel quale è richiesto di indovinare la collocazione di un leopardo all’interno dell’immagine. Riuscite a vederlo?

Un dettaglio nell’insieme

Come abbiamo detto la soglia di attenzione è calata molto da quando ci serviamo di computer e cellulari per svolgere la nostra vita e se prima il cervello tendeva a cogliere l’essenza delle cose, accorpando immagini e contesti per trarre un risultato più velocemente, adesso con internet e i social questa caratteristica è ancora più vera.

Di un’immagine, infatti, il cervello tende a raccoglierne l’insieme desumendo il significato e riportando gli input necessari, così facendo, però, si tende a scartare il dettaglio, a lasciarlo da parte. Se invece ci concediamo di far caso proprio a quei dettagli che molte volte scartiamo, scopriremo novità importanti e ci stupiremo di ciò che andremo a guardare.

Dove si trova il leopardo nell’immagine?

Torniamo all’immagine che vi proponiamo, siete in grado di riconoscere il leopardo ed estrarlo dal contesto? Innanzitutto al di là del risultato vi suggeriamo di approcciarvi a questo test come a un gioco e di divertirvi. Dopodiché sgombrate la mente da qualsiasi costruzione mentale e osservate l’immagine a mente sgombra. Ecco riuscite a vedere in che punto si trova il Leopardo?

Il Leopardo si trova tra le montagne innevate ma sappiamo che non è subito e facilmente visibile, occorre avere un occhio attento per scorgerlo in tempi rapidi. Ma ora vi forniamo la soluzione, osservate le montagne, dalla parte sinistra dell’immagine sopra il muschio, ecco che vedrete il leopardo confondersi con la neve. Provate ora a sottoporre questo gioco agli altri, conoscendo già la soluzione e verificate così le loro capacità. Sarà un modo per tenervi in allenamento tutti insieme.