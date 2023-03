GF Vip: “Ti hanno fatto fuori” carriera andata in frantumi | Non c’è pace, è finita

Non c’è pace per il Grande Fratello Vip: il programma di Alfonso Signorini dice addio a uno dei volti più amati dal pubblico.

Dopo la sfuriata di Pier Silvio Berlusconi, arriva un’altra amara notizia che sicuramente metterà a dura prova il successo del programma. Un volto noto e amatissimo da anni della televisione non comparirà più dietro le telecamere.

Sappiamo che questo Grande Fratello Vip è stato pieno di colpi di scena: l’ultimo, forse il più importante, è stato l’intervento dell’amministratore delegato di Mediaset che ha rimproverato i concorrenti, chiedendogli di mantenere un linguaggio e atteggiamento più consono. Non era mai avvenuto prima nella storia del programma: questa volta il limite è stato di gran lunga superato.

Non solo i concorrenti, nel mirino di Pier Silvio sembra che siano finiti anche l’opinionista Sonia Bruganelli ed alcuni ex gieffini. Tra questi, un volto amatissimo dal pubblico del reality a cui forse dovremo dire addio. La sua assenza stava iniziando ad essere sospetta, ma ora abbiamo una risposta: ecco come stanno veramente le cose.

Il giallo del Gf Vip: i vipponi cacciati dallo studio

Molti ex concorrenti non hanno presenziato in studio nelle scorse puntate come erano soliti fare. Un comportamento insolito, visto che gli ex inquilini della casa sono sempre stati felici di guardare la puntata dagli studi di Cinecittà per avere l’opportunità di commentare in diretta.

La produzione ha deciso di permettere solo a tre ex gieffini di seguire la puntata dallo studio, ma la drastica decisione ha avuto effetti anche per Carmen Russo, che ha spiegato sui suoi social cosa sta accadendo.

Quando tornerà Carmen Russo in studio?

Insieme al marito Enzo Paolo Turchi ha raccontato ai fan da cosa è stata scatenata questa situazione anomala. “Tanto tu ti stai riposando perché ti hanno fatta fuori dal Grande Fratello”, ha detto lui provocandola. Lei ha risposto: “Diciamo che sono in vacanza. Visto che i vipponi non vanno più in studio perché ci sono state delle restrizioni, allora non gli permettono di fare il GF Vip Night”.

Insomma, ha svelato che sono in atto delle restrizioni, ma per quale motivo? A proposito del suo ritorno, ha detto: “Considerato che io sono la coreografa, ho preso una settimana di vacanze, anche la prossima ma vedremo…”. Carmen Russo potrebbe fare ritorno presto, ma i telespettatori sono preoccupati per il destino degli altri ex gieffini. Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire se saranno attuate o allentate le restrizioni che tengono a casa gran parte del parterre.