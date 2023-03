Carlo e Camilla sono in crisi, la separazione è vicina | Adesso cosa succede?

Secondo le ultime indiscrezioni Carlo e Camilla sarebbero in crisi e starebbero pensando alla separazione, a un mese dall’incoronazione.

Manca poco: il 6 maggio prossimo Carlo verrà incoronato ufficialmente re e prenderà il testimone da sua madre per guidare il regno. Un momento storico ma segnato da tensioni difficili da gestire, sia interne alla famiglia che anche da parte del popolo. I sudditi non si sono ancora ripresi dalla morte della regina Elisabetta II e devono ancora accettare la salita al trono del nuovo re.

Carlo e Camilla hanno sempre diviso il popolo, tra chi non li ha mai perdonati dopo la morte di Diana e chi invece ha deciso di sostenerli. Per loro non sarà facile prendere le redini del regno e farsi accettare da tutti, e le difficoltà sono emerse già in questi mesi prima dell’incoronazione. A peggiorare le cose c’è stato anche l’allontanamento di Harry e Meghan, con tutto lo scandalo che si è creato.

I due devono occuparsi di molte cose e l’intera famiglia sta accuratamente evitando di rispondere al gossip e alle voci riguardo i conflitti interni. I reali stanno aspettando il grande evento dell’incoronazione e vogliono che niente si intrometta nei loro piani. Ora però la situazione sembra più grave di quello che pensavano.

La situazione di Carlo e Camilla

Sicuramente non è un buon periodo per i due coniugi che presto diventeranno re e regina del Regno Unito. All’incoronazione manca poco più di un mese e i due devono cercare di appianare le tensioni nel regno per fare in modo che il popolo li accolga nel migliore dei modi e li riconosca come effettivi sovrani dopo la regina Elisabetta.

Ma ecco che un’indiscrezione terribile si sta facendo largo tra i tabloid inglesi: Carlo e Camilla starebbero attraversando una crisi terribile. Il periodo di difficoltà che stanno affrontando, sommato ad alcuni problemi famigliari che si sono accumulati nel tempo, starebbe mettendo a dura prova un legame che dura da tantissimi anni e sembrava non poter essere scalfito da nulla.

Vicini al divorzio?

Alcune voci sempre più insistenti parlando addirittura di un possibile divorzio tra i due, che dovrebbe accadere prima dell’incoronazione. Secondo voci di corridoio, i due sarebbero in una crisi talmente nera da aver pensato di chiudere definitivamente la loro storia, nonostante abbiano lottato tanto per rimanere insieme.

Tra i motivi che li starebbero portando alla separazione ci sarebbero anche i difficili rapporti con Harry, il secondogenito del futuro re Carlo, che non ha mai accettato Camilla come compagna di suo padre. La futura regina consorte non sarebbe d’accordo con la scelta del marito di far presenziare Harry alla cerimonia, e questa divergenza sarebbe stata fonte di un litigio molto pesante, che ben presto, pare, porterà alla separazione della coppia.