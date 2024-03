Casa in vendita, puoi aumentare il prezzo se fai questo magheggio: totalmente legale | Ti danno una barca di soldi

Se devi mettere la tua casa in vendita, assicurati di guadagnarci il più possibile, devi fare questo passaggio assolutamente legale.

La vostra famiglia si è allargata o semplicemente avete nuove esigenze? È arrivato il momento di cambiare casa. Per quanto possa essere doloroso vendere l’abitazione in cui si è vissuti per molti anni, alcune volte siamo obbligati a farlo.

Purtroppo vendere una casa non è semplice, soprattutto ora: i prezzi degli immobili stanno cominciando a calare e quello che era considerato l’investimento “must” per le famiglie ora è soltanto un peso. Bisogna considerare poi che, dopo la normativa europea sulle classi energetiche degli immobili, molti proprietari si trovano a dover adattare le proprie abitazioni per renderle più green.

Come se non bastasse, a volte succede che le agenzie di vendita valutino l’immobile a un prezzo molto più basso di quello con cui vorremmo venderlo.

Fortunatamente c’è un modo per massimizzare il prezzo di vendita e fare in modo che gli acquirenti siano disposti ad acquistare la casa al prezzo che vogliamo, in barba a ciò che dicono le agenzie. Ecco come dovete fare.

Le agenzie di vendita

Tanti decidono di affidarsi alle agenzie di vendita per cambiare in fretta casa, ma non tutti sono a conoscenza dei costi a cui vanno incontro. Affidarsi a persone che si occupano di pubblicizzare il vostro annuncio e raccogliere tutte le informazioni necessarie è molto comodo, ma ci sono dei costi non indifferenti: basti considerare che, in media, le agenzie chiedono il 4% dei guadagni ottenuti dalla vendita di un immobile, ai quali vanno aggiunte tutte le altre spese del caso.

Mettere in vendita una casa provoca più di un mal di testa, ma per fortuna c’è un modo per aumentare il prezzo di vendita e recuperare tutte le spese sostenute. Si tratta di un metodo perfettamente legale che tutti dovrebbero seguire.

Massimizza la vendita della tua casa

Può sembrare banale, ma il modo più semplice per massimizzare le possibilità di vendita e aumentare il prezzo della propria casa è renderla molto accogliente, più di quanto non lo sia ogni giorno. Se sapete che verranno in visita dei potenziali acquirenti, potete cambiare la disposizione dei mobili e acquistare nuove tende e soprammobili per rendere la vostra casa come una di quelle da copertina. Un altro modo per accogliere al meglio i vostri ospiti è acquistare piante per dare l’idea di un posto “green”.

Rivedere l’aspetto dei vostri ambienti serve a dare una nuova luce alle stanze e ad aumentare il prezzo di vendita, “ingannando” (in senso buono) i potenziali clienti per farli sentire come se fossero già a casa loro. Magari potreste chiedere a un vostro amico interior designer di darvi una mano oppure studiarvi le ultime tendenze in fatto di arredi da casa. Migliorando l’aspetto della vostra abitazione attirerete schiere di acquirenti e li conquisterete non appena metteranno piede in casa.