Fabrizio Corona senza freni racconta dettagli intimi: “Ecco quante volte l’ha tradita”. Un numero sconvolgente

Fabrizio Corona di nuovo all’attacco contro la ex coppia composta da Ilary Blasi e Francesco Totti. Corona afferma di conoscere molto bene la quantità di volte che il Pupone avrebbe tradito la ex moglie quando erano sposati. Ma la notizia più clamorosa è che “a lei andava bene”.

Fabrizio Corona parla ancora della ex coppia Blasi – Totti e insiste con i riferimenti ai continui tradimenti di lui. Già nei mesi scorsi quando la storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi non era ancora ufficiale, Corona diceva la sua a muso duro contro il Pupone e la ex -letterina con queste parole: “Quei due non si sono mai amati e si sono sfruttati l’un l’altro”.

La storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi anche se ufficialmente terminata con il divorzio e malgrado la nuova relazione ufficiale di Totti, fa ancora parlare tanto i giornali e il web e fin ora sono stati tanti i personaggi a loro collaterali che hanno voluto esprimersi sulla vicenda e dire la loro su quanto accaduto.

Uno dei nomi più importanti è sicuramente quello di Fabrizio Corona, forse uno dei primi che ha espresso perplessità sulla storia d’amore più chiacchierata del Paese e ora, il divorzio più discusso in Italia.

Proprio all’indomani del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, Fabrizio Corona non si è lasciato sfuggire la possibilità di dire la sua ancora una volta.

Come ricorderete già a settembre Corona aveva parlato dei continui tradimenti di Francesco Totti verso Ilary Blasi ma il suo account Instagram in quella occasione fu bloccato e i motivi ancora oggi sono poco chiari. Ma in quella occasione Corona decise di spostare i suoi scoop su Telegram dove sul suo canale ha 12mila iscritti.

Fabrizio Corona provocatorio

Nelle dichiarazioni di qualche mese fa Fabrizio Corona aveva già parlato dei rispettivi tradimenti della coppia, perché a tradire era anche Ilary. Questa volta Corona è stato più spietato della volta precedente intervenendo a Canale 21, tv locale campana, nella trasmissione Peppy Night Fest. E da questa sua partecipazione ha totalizzato, non molti ascolti ma di certo molta attenzione perché le sue dichiarazioni sono state portate da tutti i giornali.

Fabrizio Corona ha parlato ancora una volta dell’arrivismo di Ilary Blasi, che si sarebbe unita a Francesco Totti solo per convenienza e per quanto riguarda lui parla di corna verso la ex letterina. Queste le recenti parole di Corona:

“La colpa è di Corona. Non di lui che l’ha tradita, ma di Corona. Io faccio un mestiere, ma per farlo ho bisogno di un mezzo di comunicazione che sono televisione e giornali. Quindi, se tu tradisci tua moglie e io faccio questo mestiere non è colpa mia. Detto questo, a lei andava bene”.

Come ricordiamo gli attriti tra Corona e la coppia Totti – Blasi sono iniziati nel 2018 quando Corona entrò temporaneamente nella terza edizione del Grande Fratello Vip e alla conduzione c’era proprio Ilary Blasi.

Corona doveva incontrare l’allora fidanzata Silvia Provvedi che era concorrente dello show e fu in quella occasione che si verificò la famosa sfuriata di Ilary Blasi contro Corona che gli fece notare di non aver digerito la storia del presunto tradimento di Totti con Flavia Vento da lui resa pubblica e che per altro faceva riferimento a qualcosa accaduto alla vigilia del suo matrimonio. In quell’occasione Ilary Blasi fece silenziare il microfono dell’ex fotografo.

Fabrizio Corona quindi non ha mai smesso da allora di dichiarare certe cose fregandosene della possibile reazione della ex coppia: “Francesco Totti avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l’anno per 20 anni. Quanto fa? Lei fino a quando non era famosa le andava bene. Quindi prima di arrivare a Fazio, tutta la carriera, le robe, le borse, i soldi, le società intestate alle sorelle, i figli…le andava tutto benissimo, pure le corna con Flavia Vento prima del matrimonio”.

Di certo le sue sono parole molto dure ma l’ex fotografo ci va giù pesante e dice la sua anche su Noemi Bocchi: “L’ha sostituita con una sua fotocopia ed esattamente in due mesi si è ricostruito la stessa famiglia con una donna uguale a lei”, riferendosi poi a Ilary Blasi insiste: “Fra tre anni lei non esisterà più, ma lui resterà sempre Francesco Totti”.

Non sappiamo se quest’ultima dichiarazione sarà presto contestata dalla ex coppia e se in questa cosa saranno uniti contro il nemico comune. Non ci sono conferme su quanto affermato da Fabrizio Corona ma se quanto ha dichiarato fosse vero crollerebbe un’impalcatura durata vent’anni e fatta passare come una storia solida, perché si tratterebbe di invece di una menzogna.