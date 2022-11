“Era il mio toyboy”, spunta una ex fiamma del principe Harry: lei aveva 34 anni, lui solo 21 | piccante confessione

Un altro scandalo colpisce la famiglia reale inglese, che non riesce a trovare pace. Questa volta riguarda il duca di Sussex Harry: una donna, ex concorrente di un reality show americano, ha confessato di aver avuto una relazione con lui. Il matrimonio con Meghan è – di nuovo – in bilico?

Scandalo reale

Sono mesi tormentati quelli che sta affrontando la famiglia reale inglese, che da quando è morta la Regina Elisabetta II lo scorso 8 settembre non riesce davvero a trovare un attimo di pace. Tanti gli scandali che ogni giorno spuntano sui giornali e travolgono la reputazione dei suoi componenti.

Oggi è il turno di Harry, che sarebbe stato protagonista di una presunta relazione amorosa con una donna, ex concorrente di un reality show americano. Stiamo parlando di Catherine Ommanney che confessa un fatto inaspettato, di cui nessuno era a conoscenza, forse nemmeno Meghan: quando lei aveva 34 anni e lui solo 21 anni, i due avrebbero avuto una relazione amorosa.

Ricordiamo che a gennaio 2023 uscirà “Spare”, il libro delle rivelazioni di Harry. Un’autobiografia che si prospetta piena di racconti inediti che potrebbero cambiare per sempre le sorti della Royal Family. Il rischio, davvero dietro l’angolo, è che Harry confessi fatti che potrebbero mettere a rischio l’onore della famiglia.

Tornando alla presunta relazione con Catherine Ommanney, l’ex star televisiva di “Real Housewives of D.C.”, ha deciso di rivelare i dettagli sulla loro breve frequentazione.

“Lo racconto perché sono certa che Harry non parlerà di me nella sua autobiografia Spare. Perché un principe non può avere rapporti con una donna di 34 anni e madre di due figli, semplicemente per la Famiglia Reale non è la cosa giusta”, ha detto in una lunga intervista rilasciata al The Sun.

“Ci divertivamo un sacco”

La Ommanney, ora 50enne e mamma di due figli, confessa quindi di aver avuto un intenso flirt con Harry nel 2006, durato circa un mese. La donna sottolinea che all’epoca era già madre di due figli.

Nella lunga intervista rilasciata al giornale inglese The Sun Catherine Ommanney ha raccontato come è avvenuto il loro primo incontro. Si trovavano in un locale a Chelsea:

“Abbiamo iniziato a chiacchierare come adolescenti… Harry e io siamo andati in cucina e ha fatto un ottimo panino al bacon. Abbiamo iniziato a giocare a combattere e penso che stessimo lottando quando gli ho detto che dovevo tornare a casa.

Fu allora che mi sollevò dal pavimento per la vita e mi tenne contro il muro. Mi ha dato il bacio più incredibile e appassionato che abbia mai avuto in vita mia. Sono rimasta assolutamente senza parole”.

“Lo chiamavo Baby, era il mio toyboy, ci divertivamo un sacco insieme”. Secondo le parole di Catherine, i due si sarebbero frequentati per un po’, finché Harry non ha deciso di cambiare numero di telefono e di uscire di scena.