Addio a Renato Balestra: svelate le cause della morte. L’eredità è immensa

Lo storico stilista Renato Balestra è scomparso all’età di 98 anni. La sua morte ha sconvolto tutti gli appassionati di fashion e non solo. Balestra lascia un’eredità immensa e un segno indelebile nella moda mondiale.

Ecco che è arrivata nella giornata del 26 novembre una terribile notizia che ha lasciato letteralmente tutti senza parole. Il grande stilista dell’alta moda italiana Renato Balestra è morto il 26 novembre all’età di 98 anni. L’uomo di origine triestina ha disegnato i più grandi abiti per le più importanti dive internazionali, lasciando un segno indelebile nel mondo della moda.

Nato nel 1924 da una famiglia di architetti ed ingegneri, Balestra agli inizi non aveva aspirazioni nell‘ambito della moda. Anzi, appassionato di pianoforte ha frequentato la facoltà di ingegneria finendo per diventare stilista solo per caso a causa di una scommessa persa con dei suoi amici.

Infatti, quest’ultimi riuscirono ad inviare di nascosto un bozzetto di Renato Balestra al Centro Italiano della Moda di Milano. Il successo dei suoi disegni lo portarono a creare una vera e propria collezione di alta moda e diventare il grande stilista che tutti conosciamo.

In via Gregoriana ha aperto il suo primo Atelier e ha fatto della sua sede nella villa Sistina, il laboratorio creativo assoluto. Balestra ha trasferito, poi, i suoi progetti nella villa liberty in Via Cola di Rienzo rendendo Roma il fulcro della sua moda.

Renato Balestra ha vestito attrici incredibili come Sophia Loren, Candice Bergen, Shirley Jones, Micheline Presle e Giorgia Moll in alcuni dei film in cui sono state protagoniste. Lo stilista ha creato le divise per il personale Alitalia e di quello dell’Orient Express. Lo stilista è stato in grado di dare vita ad un colore personalizzato, il celebre blu balestra, che riprende una tonalità di blu unica, sgargiante, iconica per la sua casa di moda.

A tal proposito Balestra aveva dichiarato: “Ricordo mia madre che raccontava di me da piccolo e diceva che mi dava cinque o sei vestiti e io sceglievo sempre quello blu”. Lo stilista è partito dai vestiti per poi creare ogni tipo di prodotto e oggetto dagli occhiali alle valigie fino ad arrivare agli articoli casalinghi.

Famosa la sua tecnica “pittura ricamo”, che sostanzialmente consisteva nel pitturare diversi tessuti e materiali, segno di una sua indole di sperimentazione. Ora, purtroppo, Balestra non c’è più e la sua famiglia ha spiegato le cause del decesso.

Morte e funerali di Renato Balestra

L’azienda di Renato Balestra era ormai gestita dalle sue figlie Fabiana e Federica e da sua nipote Sofia le quali hanno spiegato il perché della sua scomparsa.

A quanto pare lo stilista era malato da tempo ed è per questo che non riusciva a stare al passo con tutte le apparizioni così come non era più in grado di seguire gli affari dell’azienda.

Ora la notizia peggiore, la morte di Renato Balestra e tutti stanno ancora metabolizzando questa difficile scomparsa. I funerali sono previsti per mercoledì 29 novembre alle 12:00, nella chiesa di Santa Maria del Popolo.