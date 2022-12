Stefano De Martino, i dubbi sul matrimonio con Belen: “Forse mi sono sposato troppo giovane” | la confessione

Stefano De Martino fa una confessione a proposito del suo matrimonio con Belen che gela tutti i telespettatori: “Mi sono sposato troppo giovane”. Ecco cosa ha ammesso il conduttore di Bar Stella.

Stefano De Martino per la prima volta fa una confessione incredibile a proposito del suo matrimonio con Belen, ammettendo davanti a tutta Italia di essersi sposato troppo giovane.

Nell’ultima puntata del suo Bar Stella, De Martino si è divertito a intrattenere i fedeli telespettatori in compagnia di grandi ospiti del mondo della tv. La sua carriera è iniziata come ballerino nella scuola di Amici di Maria De Filippi e ha preso il volo nel mondo dello spettacolo, dove ora per lui è tutto in discesa. Negli ultimi anni, infatti, si è cimentato nella conduzione, campo televisivo in cui sta riscontrando molto successo.

La confessione gela tutti

Durante il suo programma Bar Stella – in onda su Rai 2 – De Martino invita in ogni puntata molti volti noti del panorama televisivo italiano. Tra questi, nell’ultima hanno presenziato Giovanni Esposito, Nathalie Guetta, il comico Herbert Ballerina, Alessandra Ghisleri.

Proprio con quest’ultima, il padrone di casa Stefano De Martino ha voluto commentare la notizia del sussidio rivolto ai giovani che intendono sposarsi. Durante il suo programma, infatti, De Martino affronta insieme ai suoi ospiti anche notizie di cronaca e di carattere sociale.

Interagendo con la specialista, Stefano ha ammesso un fatto molto personale. Infatti, ha commentato per la prima volta in televisione la sua scelta di sposarsi molto giovane. “Io mi sono sposato da giovane, forse lo ero anche troppo”, ammette, gelando tutti.

La frase è del tutto inaspettata, De Martino non aveva mai parlato del suo matrimonio con Belen in questi termini. Il ballerino ha ammesso di aver preso una decisione importante in tenera età, forse inconsapevolmente. Secondo molti utenti del web, De Martino con quelle parole avrebbe ammesso in modo sottile di aver fatto il passo più lungo della gamba.

La Ghisleri, dal canto suo, a proposito dei matrimoni tra ragazzi molto giovani ha spiegato: “É anche il Covid che ha frenato i matrimoni, molti sono slittati dopo il periodo in cui tutti siamo stati costretti a stare in casa, sono diminuiti gli incontri e le socializzazioni dal vivo”.

De Martino, visibilmente interessato all’argomento, ha poi precisato: “Tante nozze invece sono proprio saltate”.

Alla fine del loro approfondimento, i due hanno tirato le somme, dando indicazione della cifra base utile per organizzare un matrimonio da zero. La somma necessaria è da capogiro, secondo la specialista servono “all’incirca 24 mila euro”.