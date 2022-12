Lady Diana, spuntano vecchie registrazioni: i nastri rivelano episodi agghiaccianti | contenuti sensibili

Spuntano vecchie registrazioni di Lady Diana che svelano una vecchia verità, tornata a galla dopo anni di silenzi a corte. Ecco cosa è saltato fuori, i segreti gelano tutti.

Dopo la morte di Lady Diana il Regno d’Inghilterra è stato travolto da scandali e segreti. Anche a distanza di anni dalla sua morte, ci sono ancora tantissimi scheletri negli armadi a Palazzo.

Questa volta è il turno di vecchie registrazioni, rispolverate dopo anni, che rivelano segreti inconfessabili di Lady Diana.

Le tragiche confessioni

La morte di Lady Diana è rimasta un mistero per milioni di persone in tutto il mondo: è adesso spuntata una registrazione contenente la sua voce, e che potrebbe svelare la tanto attesa verità.

Il tabloid The Sun portato alla luce alcune parole pronunciate dalla Principessa triste di cui nessuno era a conoscenza. Nonostante sia morta nel 1997 in un tragico incidente stradale che ha cambiato per sempre le dinamiche nella Royal Family, ancora oggi si continua a parlare di Lady Diana.

Ogni giorno, si vengono a scoprire retroscena che rivelano dettagli sulla vita che conduceva la principessa del Galess a corte.

Negli ultimi giorni non si parla d’altro: sono spuntate delle registrazioni nelle quali parla Lady Diana. Nei nastri, la principessa ammette retroscena davvero agghiaccianti e oscuri che coinvolgono tutta la famiglia reale.

Nel corso di queste inedite registrazioni, rimaste segrete per anni, Diana Spencer ha ammesso di aver avuto pensieri suicidi, e di aver tentato ben cinque volte di portare a termine l’atto. Parole pesanti che sanno di sofferenza, e dimostrano quanto il soprannome “principessa triste” le si addicesse.

Lady Diana era davvero infelice durante i suoi anni a corte a causa del dramma matrimoniale che ha vissuto con Carlo. Il dolore è stato talmente forte per lei che avrebbe pensato di togliersi drammaticamente la vita.

Non è la prima volta che si parla di questi tragici eventi: anche Andrew Morton, nella biografia intitolata Diana – Her True Story, aveva raccontato di questo periodo travagliato che ha segnato gran parte dell’esistenza della principessa.

Nel corso delle registrazioni, la Spencer avrebbe svelato di essersi lanciata più volte giù dalle scale e di aver provato a tagliarsi le gambe con un coltello. Inoltre, si sarebbe buttata contro un armadio di vetro. Gesti estremi che testimoniano quanto Lady Diana stesse soffrendo.

Ma non è tutto. La principessa del Galles avrebbe fatto due tentativi estremi per mettere fine definitivamente alla sua vita. Nel 1991 avrebbe tentato di suicidarsi con un’affettatrice e – solo qualche settimana dopo – con un rasoio.

Nelle ultime ore non si fa altro che parlare di queste rivelazioni sconcertanti, che hanno gelato il mondo intero.