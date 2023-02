I guadagni di Amadeus a Sanremo | Cachet assurdo, cifre da perdere la testa

Ci siamo quasi: tra poco tornerà Sanremo e siamo tutti in fibrillazione. Anche chi non segue il programma è curioso di sapere che cosa accadrà durante le puntate e seguire i “piccoli scandali” che Amadeus si ritroverà ad affrontare. La prima puntata della kermesse è prevista per il 7 febbraio, col gran finale sabato 11.

A Sanremo è tutto pronto per ospitare ancora una volta il festival della canzone italiana. Nonostante in molti lo snobbino, è ancora il programma più seguito degli ultimi anni. Sarà merito di Amadeus, che quest’anno è arrivato alla quarta conduzione consecutiva della trasmissione? Sicuramente il suo talento di presentatore e direttore artistico è stato fondamentale per la buona riuscita del Festival.

Quest’anno ci saranno molti ospiti interessanti, come i Depeche Mode attesi per la finalissima di sabato 11, ma i telespettatori sono anche curiosi di scoprire come se la caverà Chiara Ferragni insieme a Morandi e Amadeus. Insomma, anche quest’anno il Festival di Sanremo non ci deluderà in quanto a sorprese.

I guadagni da capogiro di Amadeus

Tra le questioni che più interessano gli italiani ci sono anche i guadagni dei protagonisti del Festival. Oltre al cachet degli ospiti, che sappiamo già arrivare a numeri stratosferici, anche i conduttori si porteranno a casa un guadagno molto importante dalle serate della kermesse.

È Amadeus, ovviamente, colui che guadagnerà più degli altri, essendo la sua una presenza fissa per tutte e cinque le serate del Festival. In molti si chiedono quanti soldi si porterà a casa dopo questa esperienza; ebbene, non immaginerete mai di quali cifre si parla.

Anche quest’anno gli ascolti saranno da record, e il cachet per Amadeus non può essere da meno. La Rai sta puntando molto su queste serate musicali, come ogni anno, e nulla può essere lasciato al caso.

La Rai non ha mai rilasciato dichiarazioni sulle cifre esatte guadagnate dal conduttore durante le serate, ma come potete immaginare si parla di un’enorme quantità di soldi. Il silenzio è per rispettare la privacy del conduttore, ma ci sono alcune indiscrezioni che confermano le cifre astronomiche che il pubblico si immagina.

Si parla infatti di un cachet di ben 600mila euro per tutte le serate del Festival. La cifra non è stata confermata dall’emittente né dal conduttore, come abbiamo già specificato, ma ci dà una buona indicazione di quali siano i guadagni per la conduzione di Sanremo.

È possibile anche che le cifre reali siano ben più alte rispetto a quelle dei rumour che stanno circolando in questi giorni. In ogni caso parliamo di guadagni davvero incredibili, che fanno gola proprio a tutti.