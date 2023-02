“Lui l’ha chiusa dentro…”: Francesca Cipriani vittima di una violenta aggressione

La frizzante showgirl Francesca Cipriani, dietro ai suoi sorrisi e alla sua energica allegria, nasconde un passato buio, tormentato e doloroso. Scopriamone i dettagli.

Francesca Cipriani è uno dei personaggi televisivi più frizzanti ed energici mai avuti. Famosa per il suo carattere esplosivo e la sua fisicità prorompente, in perfetto stile Barbie, la Cipriani è diventata una showgirl ad ogni costo. Infatti, Francesca ha affrontato il percorso della gavetta televisiva, senza prestare attenzione alle critiche non costruttive e ignorando i pregiudizi, riuscendo a conquistare i telespettatori italiani con la sua allegria spumeggiante e piena di energia.

Nella storia della tv: prima con L’Isola dei Famosi…

Due episodi clamorosi riguardanti la bombastica Cipriani sono entrati negli annali della tv italiana. Il primo risale al 31 gennaio 2019 quando, all’Isola dei Famosi, Francesca si è scontrata con il Divino Otelma. Quest’ultimo, cercando di aiutare i naufraghi in una prova per vincere la tanto agognata ricompensa culinaria, si è ritrovato travolto dalla Cipriani.

La showgirl, volendo partecipare al soccorso del mago, travolta dalla foga della competizione, ha finito per travolgere letteralmente lo stesso Divino Otelma, che si è ritrovato buttato a terra e contuso in diverse parti del corpo.

…e poi con il GFVIP

Il secondo episodio riguarda la partecipazione della Cipriani alla sesta edizione del GFVIP. Durante un prime time, la scoppiettante Francesca ha finito con lo sradicare una porta della casa più spiata d’Italia. La Cipriani aveva distrutto il set della casa di Cinecittà solamente per raggiungere il suo fidanzato Alessandro Rossi, con il quale è convolata a nozze il 3 dicembre scorso.

Irrefrenabile e sincera, la Cipriani ha saputo travolgere il pubblico di Mediaset con le sue gaffe e i suoi episodi storici caratterizzati da pura energia e travolgimento. Tuttavia, anche Francesca ha dei lati sensibili e fragili e sua madre li riconduce a certi episodi accaduti alla figlia quando era ancora giovane.

Le confessioni shock della mamma di Francesca: un capo invadente…

La mamma della showgirl ha raccontato, durante un’intervista al magazine Spy, alcuni avvenimenti passati che hanno travolto e ferito nel profondo la Cipriani durante la sua adolescenza. Francesca, infatti, sarebbe stata vittima di certe attenzioni indesiderate ricevute da parte di un suo ex datore di lavoro.

Rita De Michele, la madre, ha così raccontato: “Subito dopo le superiori, quando aveva 19 anni, Francesca cominciò a lavorare come commessa in un negozio. Il suo datore di lavoro, che aveva 30 anni e due figli, per lei era come un padre. Una sera, però, si ritrovò da sola con quest’uomo all’interno del negozio. Verso l’orario di chiusura lui la chiuse dentro e cominciò a metterle le mani addosso e la molestò…”

…e dei coetanei malvagi

Un altro episodio rivelato da Rita riguarda sempre il periodo adolescenziale della Cipriani. In particolare, quando la giovane Francesca è stata brutalmente umiliata da alcuni suoi coetanei.

La madre ha dichiarato: “Una volta i suoi amichetti le inviarono un messaggino a nome del ragazzo che le piaceva tanto per darle un appuntamento. Lei era al settimo cielo e si presentò a questo incontro per conoscerlo meglio, invece una volta arrivata lì trovò il solito gruppo di bulli che la insultarono e la umiliarono.”

I risultati delle sofferenze

Questi episodi giovanili hanno segnato molto Francesca Cipriani e sua madre ha concluso l’intervista, affermando con certezza: “Non riuscì a smettere di piangere per ore. Anche i suoi attacchi di panico sono sicuramente dovuti alle insicurezze che quegli episodi le hanno creato…”