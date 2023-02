La figlia di Jurgens è bellissima, la Bonas potrebbe essere sostituita | FOTO MOZZAFIATO

Jurgens, celebre personaggio ed autore del programma condotto da Paolo Bonolis Avanti un altro, ha una figlia incredibilmente bella. Tutti lo hanno riconosciuto! La Bonas è invidiosa? Ecco la foto che mostra la giovane ragazza.

Avanti un altro è uno dei programmi preserali più conosciuti e seguiti della televisione italiana. Grazie ai suoi strambi personaggi, agli sketch ironici e alla verve di Paolo Bonolis, conduttore insieme all’amico di lunga data Luca Laurenti della storica trasmissione, Avanti un altro si è trasformato in un vero e proprio prodotto cult dell’intrattenimento.

Ovviamente il merito è anche di chi nel dietro le quinte costruisce e scrive il programma con grande impegno e dedizione. Uno degli autori di Avanti un altro, infatti, è un volto conosciuto anche perché svolge un ruolo anche durante lo show. Si tratta di Stefano Jurgens, l’uomo dietro le domande ed i quesiti più strambi ed inusuali ad Avanti un altro.

Il suo lavoro in televisione inizia molto tempo fa ma ancora più rilevante è la sua strabiliante collaborazione con Paolo Bonolis con cui è amico da oltre 25 anni. Grazie a Jurgens Avanti un altro si dimostra un prodotto originale, stravagante e sarcastico, tutte qualità che in qualche modo contribuiscono al successo di Avanti un altro.

Ma la carriera di Stefano Jurgens è davvero lunga e ricca di importanti collaborazioni. E’ bene ricordare, infatti, che Stefano è figlio d’arte: suo padre Maurizio era proprio uno sceneggiatore. Jurgens ha poi lavorato anche con personaggi del calibro di Adriano Celentano e Corrado. Quest’ultimo era diventato un suo intimo amico tanto è che la canzone Carletto di Corrado, era dedicata al figlio di Celentano che all’epoca aveva appena tre anni.

Insomma, per Jurgens c’è alle spalle una carriera davvero piena di soddisfazioni e il suo lavoro ad Avanti un Altro è solo la punta dell’iceberg. Intanto, riguardo la vita privata di Jurgens sappiamo che oltre a suo figlio Simone ha una figlia, Vanessa di cui non si sa molto. Una sua foto rivela, però, la sua incredibile bellezza tanto da far ingelosire la Bonas di Avanti un altro.

La figlia di Jurgens

Vanessa, figlia di Stefano Jurgens è davvero bellissima. Della ragazza si sa molto poco se non che proprio come suo padre sta intraprendendo una carriera come autrice televisiva. La donna non ha, però, intenzione di sfruttare il nome di suo padre per farsi strada anzi sta cercando un suo spazio per poter emergere.

Siamo certi che suo papà Jurgens, anche lui abbastanza riservato, sia davvero orgoglioso della figlia Vanessa, del suo impegno e lavoro. Intanto prima di scoprire un po’ del suo lavoro è innegabile ammirare la sua bellezza per la quale tutti sono completamente estasiati.